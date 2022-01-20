寒假来啦 别忘给眼睛倒个休 体个检

随着疫情防控形势的变化，学校陆陆续续开启寒假模式。放飞自我的同时，家长可别忘了让孩子们给眼睛也放个假。眼科医生提醒，寒假时间较短，如果您的孩子已经出现了视物模糊、歪头、眯眼等症状，请及早带他到正规医院就诊。散瞳验光和瞳孔恢复需要时间，不要等到要开学了，才匆忙就诊，影响孩子开学后的学习进度。

与此同时，在近视防控方面，家长们有时候是干着急，缘木求鱼，不得其法，仍然有些“顽固坑”大家总是会踩到。今天，眼科专家就来带家长们一起填坑。

一号坑：

孩子上学后 才需要查视力

很多家长认为孩子上小学以后，用眼多，才需要检查视力。其实3岁以后，儿童在学习识认视力表后绝大多数都能够配合测视力，就可以进行初步的视力检查。建议每三个月到半年给孩子进行一次视力筛查，学校或家长可自购标准视力表挂墙上，在5米远处让孩子识别。

平时生活中，家长如果发现孩子斜着看、歪头看、眯眼看、揉眼看或很近看电视和书时，就要警惕，可能是视力有问题了。家长应及时带孩子到正规医疗机构，为孩子建立屈光发育档案。检查开始时间最好不晚于3岁，有助于尽早发现眼疾、屈光异常如近视、散光、高度远视、斜弱视等，筛选出近视眼“危险分子”，及时防控近视进展，提早进行干预。

二号坑：

孩子小+度数不高＝假性近视

很多家长一听到孩子近视时常常会脱口而出：“是假性还是真性?”许多人相信孩子小、度数不高，就是假性近视，是可逆的。其实假性近视是指近距离用眼过度，眼睛的睫状肌调节紧张所导致的暂时性视力下降，经过休息或应用睫状肌麻痹剂滴眼后，视力能恢复正常。但在常规的医院检查中，如果已经散瞳验光，检查出近视度数，就不再是假性近视。即使孩子年龄小、度数不高，也已经不是调节紧张性的假性近视。

所以，当孩子出现视力下降，及时到正规医院进行散瞳验光是非常必要的。通过散瞳可以排除假性近视，对于大部分的近视儿童，选择4到6小时就可以自行恢复的快速散瞳验光即可。

三号坑：

眼镜看远戴 看近不戴

正常眼与戴镜（度数合适）的近视眼看近时眼睛都需要调节，通过调节改变眼睛的焦距，将光线聚焦点从远处移到我们看的近距离物体上，这才能看清晰。

近视眼在不戴眼镜的情况下，眼睛的焦距就在近处，眼睛可以偷懒不用调节就能看清。但是长期偷懒眼睛的调节功能就会下降，并且还会影响到眼睛内聚的能力。

正常状态下，看近时双眼会向内一定程度的对眼，这就是内聚功能。除医生有特殊交代的情况可以不戴眼镜外，其他时候建议近视的孩子看远看近均佩戴眼镜。

四号坑：

越戴眼镜 近视加深越快

散瞳后如检查出来了真性近视是不可逆的。大部分的近视眼是因为眼轴增长导致，眼轴是指进入眼球的光线通路上，角膜前表面到眼底视网膜的距离，就像眼球的“身高”。还在身体发育期的孩子，在没有干预的情况下，眼轴会随着身体发育持续增加。因此近视度数不但不会降低，反而会不断加深。

我们无法使发育的眼睛逆生长，就好像我们无法将一个长高的人变矮一样。所以，近视加深并不是因为佩戴眼镜。

而且，不戴眼镜会加重眼睛的负担，可能进一步刺激近视度数增加。所以，要佩戴合适度数的眼镜矫正视力。并且随着眼轴增长，近视度数增加，要及时更换合适的眼镜，建议每半年进行一次验光检查。

五号坑：

激光手术 可根治近视

有些家长认为近视不是什么严重的疾病，成年以后通过激光手术就可以治好。

从视觉角度来说，不管近视多少度都不容忽视。因为人85%以上的信息获取来自于视觉系统，中低度近视会影响视力，戴眼镜会带来生活不便。而高度近视特别是病理性近视更要高度重视，其眼底视网膜可能会出现病变，严重的会导致视力不可恢复的损伤，部分患者甚至会因此失明。据统计，病理性近视是50岁以上人群失明的主要原因之一。

大众可能神化了激光近视手术的效果：首先，它并不能包治所有近视，超过一定度数的高度近视无法进行角膜激光手术，可能要考虑选择其他治疗方法，例如有晶状体眼人工晶体（ICL）植入手术。其次，并不是所有度数适合的患者都能做激光近视手术，必须通过角膜、眼表等一系列术前检查才行。

更重要的是，近视手术其实治标不治本，手术只能摘掉眼镜，并不能改变眼底，表面上近视度数消失了，但高度近视眼底病变的风险不会降低。所以，近视要从娃娃抓起，不要怀揣侥幸心理，坐等长大了再做近视手术，预防孩子近视，控制度数增长，更重要。

六号坑：

视觉训练 包治近视

很多视觉训练机构过分夸大训练效果，号称能够彻底治愈近视，其实是通过训练孩子识别图像的能力，营造视力恢复正常的假象。

事实上，已经增长的眼轴、近视的度数和变薄的眼底视网膜都无法逆转，还可能因为过度训练加重孩子的近距离用眼强度，加速近视发展速度。

很多家长为了孩子的眼睛不放过任何机会，却可能是南辕北辙，没有采用正确的干预治疗方案，反倒耽误了孩子的眼睛。

七号坑：

没时间户外 全靠“OK镜”

国内外研究数据都证实了，近视防控“三板斧”——角膜塑形镜（OK镜），低浓度阿托品眼药水以及户外光照2小时/天——是确切有效的。但现在孩子学习压力大，无法保证充足的户外时间，因此家长将防控近视全部依赖于OK镜和低浓度阿托品眼药水。

其实，OK镜和低浓度阿托品不是每个孩子都适用的，需要进行角膜形态、眼表状态、调节功能的检查，通过检查后才能在医生的指导下使用。

近视发生发展的机制目前尚不明晰，良好的行为习惯和充足的户外光照才是最根本的防控法门。其实，大部分近视是可以预防的。通过良好的行为习惯，减少电子产品使用和近距离用眼，增加户外时间，让孩子们在阳光下奔跑，何乐而不为呢？

文/徐琼（北京大学人民医院）