北京新增5例本土核酸检测阳性者

近期，本市海淀区、朝阳区、房山区、丰台区相继出现阳性病例，疫情防控形势严峻复杂。昨日，北京市第269场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，1月19日0时至18时，本市新增5例本土核酸检测阳性者。5人一同从事冷库装卸工作，在冷链从业人员每周例行核酸筛查中被发现，分别居住在房山区和丰台区，疾控部门在上述人员中检出德尔塔变异株特异性突变位点，相关涉疫企业和居住小区均已被第一时间管控。昨日的发布会上，朝阳区发布了1月18日新增的无症状感染者行程轨迹，请与病例有交集人员立即主动报告。

发布会上，市疾病预防控制中心副主任刘晓峰通报了5名核酸检测阳性者的相关情况，其中4人为同一单位冷库装卸工，另一人为同住密接，一同从事冷库装卸工作。疾控部门在相关人员中检测出德尔塔变异株特异性突变位点。其中，部分人员此前曾出现咳嗽症状，自服药物未就医。

核酸检测阳性者1：现住房山区长阳镇北广阳城大街8号单位宿舍，每周例行做一次核酸检测。自述于1月17日出现咳嗽症状，自行服用自备药，未就医。1月19日报告核酸检测结果异常，房山区疾控中心立即复采其标本进行核酸检测，结果为阳性。市疾控中心检测出德尔塔变异株特异性突变位点。

核酸检测阳性者2：与核酸检测阳性者1共同居住，每周例行做核酸检测一次。自述于1月18日早上出现鼻塞症状，1月19日报告核酸检测结果为阳性。

核酸检测阳性者3：现住丰台区万柳园小区，每周例行做核酸检测一次。自述于1月16日出现咳嗽症状，用身份证在房山库房附近长阳镇某平价药店购买复方氨酚烷胺胶囊、阿莫西林、感冒速通片，服药后症状有所缓解，未就医。1月19日报告核酸检测结果异常，区疾控中心立即复采其标本进行核酸检测，结果为阳性。市疾控中心检测出德尔塔变异株特异性突变位点。

核酸检测阳性者4：与核酸检测阳性者3共同居住，每周例行做核酸检测一次。1月19日例行核酸检测结果异常，区疾控中心立即复采其标本进行核酸检测，结果为阳性。市疾控中心检测出德尔塔变异株特异性突变位点。

核酸检测阳性者5：与核酸检测阳性者3和4共同居住。1月19日报告核酸检测结果为阳性。

目前，5名人员均已转至定点医院隔离治疗。有关部门已第一时间采取措施，感染者所在的冷库租赁企业以及所居住的丰台区万柳园小区18号、15号楼均已第一时间封控。

刘晓峰提醒，当前，海淀区、朝阳区、房山区、丰台区相继出现阳性病例，疫情防控形势严峻复杂。要立足早发现，快速处置，精准防控，有效控制疫情传播，冷链、电商、物流、服务等行业要做好重点环节的检测消毒，从业人员要落实好个人防护、健康监测、核酸检测等防控措施。他提醒广大市民朋友要切实履行个人防控责任，与本市公布的病例活动轨迹有交集的人员尽快主动报告，并积极进行核酸检测，检测时要正确佩戴口罩，自觉保持一米线距离，不聚集。注意手部卫生，不要用手触碰采样台、医务人员防护服等，采样后请立即离开。核酸检测结果未出之前，自觉做到不聚集、不离京，如身体不适，及时就近就医。