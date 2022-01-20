核酸检测急公众之所急应成为共识

丰收

近日有两条消息值得关注：其一，国务院联防联控机制医疗救治组近日发布《新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范》。其二，北京市卫健委负责人介绍，将着力提升核酸检测效率，力争6小时内反馈各类人群核酸检测结果，最长不超过12小时；北京核酸检测机构全部执行统一价，不得收取“加急费”。

常态化疫情防控条件下，核酸检测成为越来越多人的刚需。比如，最近多地要求来（返）人员须持48小时内核酸检测阴性证明，住院患者及陪护人员也须提供核酸检测结果。为确保规定时间内核酸检测证明有效，大多数人对核酸检测需求都比较急。有个别检测机构甚至趁“急”收取“加急费”。

发生疫情的地区通过对全员核酸检测来筛选阳性患者，核酸检测出结果越早越利于疫情防控。对此，国家层面近日发布了《新冠病毒核酸20合1混采检测技术规范》，根据该规范可大幅度提高检测效率，更适用于大规模人群核酸筛查工作。北京有关部门做出核酸检测力争6小时内反馈结果、不得收取“加急费”等表态。

无论是国家层面发布的核酸检测规范，还是北京提高核酸检测效率的做法，旨在急公众之所急。只有让公众及早拿到核酸检测阴性证明，才能确保其正常出行。同时，一个城市核酸检测效率的高低，也折射其核酸检测能力乃至疫情防控实力。只有具备一定数量的设备、人员、机构等，才能在现有基础上进一步提升核酸检测效率。

以北京为例，之所以有底气力争6小时内反馈检测结果，原因是全市核酸检测机构共286家，日检测能力达168万单样本。根据近期疫情形势，还储备了采样人员6万余人，持证检测技术人员1.1万人。此外，为保障核酸检测质量，对质量评价成绩不合格的机构有相应的整改措施，并对机构收取“加急费”等行为明确了处罚措施。

从效率、质量到价格，北京方面针对核酸检测的相关表态，既是为公众利益考虑，也是提升和完善城市防疫工作。从公众角度来说，个人采样后有望很快拿到核酸检测结果，且不会因为需求急而额外付费。从城市角度而言，核酸检测也是城市服务能力、服务态度的一个缩影，高效率的核酸检测服务有助于提升城市形象和竞争力。

虽然每个城市的核酸检测能力不同，核酸检测效率有高有低，如一些大城市要求核酸检测4-24小时内出结果，一些中小城市甚至要购买外省市核酸检测机构的服务，很难像北京一样做到力争6小时内反馈结果，但各地要有急公众之所急的服务意识，想方设法提升核酸检测效率，不能耽误人们日常出行。

在新冠疫情仍然肆虐全球、毒株还在不断变异的背景下，何时解除疫情仍然是一个未知数。只要疫情还未结束，核酸检测就会成为“刚需”“急需”。尤其在春运期间或者中高风险地区，公众或者政府对核酸检测的需求更集中，各地有必要根据实际情况，不断提升核酸检测能力和效率。

当然，有核酸检测需要的人不能被动等待，而是根据需求的急缓程度、时间要求等，选择合适的采样点或者检测机构，提前规划好行程。核酸检测机构也要提高竞争意识、规范意识，主动提高服务效率、质量。