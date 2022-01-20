做党和群众信赖的健康守护者（总书记和我握过手）

没有全民健康，就没有全面小康。医疗卫生服务直接关系人民身体健康。要推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，推动城乡基本公共服务均等化，为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务，真正解决好基层群众看病难、看病贵问题。各级党委和政府要关心和关爱医务工作者，为他们创造良好工作环境，让广大医务工作者安心、放心、舒心从事救死扶伤的神圣事业。广大医务工作者要精心钻研业务，加强医德修养，为人民群众解除病患多作贡献。

——习近平

润扬大桥连接长江南北，引桥从江心盘旋而下，直通一座小岛——江苏镇江市丹徒区世业镇。这里环境优美、村舍俨然，少见车马喧嚣。细雨过后，空气里弥漫着清新的味道。

世业镇卫生院位于岛的中心位置，4层的黄色小楼，为周边5个村的村民提供医疗服务。

习近平总书记对城乡居民生活十分牵挂。2014年12月13日下午，总书记来到世业镇卫生院，了解农村医疗卫生事业发展和村民看病就医情况。总书记指出，没有全民健康，就没有全面小康。医疗卫生服务直接关系人民身体健康。

“没有全民健康，就没有全面小康。”7年多来，这句标语一直悬挂在镇卫生院宽敞明亮的一楼大厅，格外醒目，温暖人心。

小医院里有大民生，健康连着千家万户的幸福。世业镇卫生院全体医务人员牢记习近平总书记嘱托，做党和群众信赖的健康守护者，让镇上群众在家门口享受便捷优质的医疗服务。

“总书记与我们基层医务工作者心连着心”

卫生院一楼，头发花白的全科医生袁润智正忙着问诊。

居民李立刚领着摔伤脚的孙子，到放射科诊室找袁润智拍X光片。安抚孩子、询问病情、调整位置……不一会儿，报告单出来了，抬头印着三甲医院“镇江市第一人民医院”的字样。

“在这里拍片，片子同步传到市一院影像中心。我做基础诊断，审核医生调整完善。”袁润智说，如果拍摄位置不对或判断不准，专家会及时指导、纠正。

7年多前，习近平总书记来卫生院调研的场景，袁润智仍历历在目。

袁润智说：“习近平总书记健步走来，亲切地握住我的手，总书记的手很温厚。作为基层医务人员，我心里感觉很温暖。”

当天，习近平总书记仔细了解远程医疗系统。袁润智回忆：“我向总书记汇报，患者在镇卫生院也能远程享受市里三甲医院的服务，省时省力省钱。总书记笑着说，‘这是一种很好的优质资源下沉方式，能解决一部分问题。’”

组建全科专科门诊，把专家请到岛上服务，世业镇卫生院诊疗能力近年来不断提升。在放射科率先与市一院开通影像会诊的基础上，卫生院成立远程会诊中心，遇到疑难杂症，随时能与江苏省人民医院、镇江市一院开展多学科云诊断。

“我在镇卫生院工作，也相当于在三甲医院进修。”袁润智说，经过不断地“交作业”“改作业”，自己对诊断结果越来越有数，2020年退休时因为口碑和医术好被卫生院返聘，“优质医疗资源下沉让群众得实惠，让基层医生有收获”。

“我年轻时就找袁医生看病，现在带孙子也来这里。”李立刚算了笔账：在岛上看门诊能报销50%，这次拍片自费只要55元，还有大医院专家参与诊断，省钱又踏实。

小病不出岛、大病有保障，世业镇群众看病更放心。如今，卫生院门诊年接诊5.6万人次，比7年前增加了40%，一、二级手术年均40多台，基层就诊率达83.73%。

与习近平总书记握手的珍贵照片，袁润智一直保存在诊室。问及当时的感受，他说：“非常激动，也感到责任重大。总书记与我们基层医务工作者心连着心！”

“基层也有大舞台。我用所学服务患者，治愈疾病更抚慰心灵，很有成就感”

总书记调研当天，主管检验师王圣勤也在现场，那时她还是一名实习检验师，刚刚26岁。

“工作几年了？”“4年多了。”

“收入有多少？”“三四万元一年。”

“要扎根基层，在这里好好工作。”总书记握着王圣勤的手，勉励在场年轻医务人员。

人才短缺，是基层卫生机构普遍面临的问题。一些机构位置偏僻、收入不高，高学历的不愿来，年轻人留不住。

是走还是留？这道选择题也曾摆在王圣勤面前。

“刚进医院时没有编制，收入不高，早上6点从市区出发，过桥还要转车，晚上下班回家天都黑了。家里人希望我就近找个工作。”2016年，王圣勤本来可以报考其他单位，亲友都劝她考虑。可她一心就想留下来，等到第二年镇卫生院招考正式员工，她第一时间报了名。

“总书记的殷殷嘱托一直激励着我扎根基层、扎实奋斗。”王圣勤的内心始终坚定。

“镇里每年都拿出30万元，用于卫生院建设升级和人员保障。”世业镇政府有关负责人说，这是一项雷打不动的硬支出，目的就是要关爱医务工作者，为他们创造良好工作环境。

王圣勤盼着习近平总书记再来看看卫生院的新变化：医疗设备更新换代、开设了新的科室、食堂饭菜更加可口，自己也成长为检验科负责人，收入翻了两番。

在她看来，基层医务人员近些年收入待遇不断提高，职业发展空间也越来越大，自己的成长便是一个缩影——

2015年，预备党员转正；2016年，自考取得本科学历；2017年，通过区卫生局入编考试；2019年，晋升中级职称成为主管检验师；这两年，经培训获得核酸检验资格证，主动报名到一线抗疫……

将党员培养成骨干、将骨干培养成党员，近年来，世业镇卫生院采取“双培养”机制，用待遇和凝聚力留人：在编人员有职称没岗位的，给予定额补贴；非编人员学历及职称提升的，增加基本工资；参加学习培训的，不仅准假还报销费用……

“我们卫生院的学习气氛越来越浓厚，活力前所未有。”院长胡小忠说，医务人员本科学历占比从2014年的35%升至76%，在编人员平均年收入从6.18万元提高到12万元，队伍越来越稳定。

“基层也有大舞台。我用所学服务患者，治愈疾病更抚慰心灵，很有成就感。”王圣勤如今已成长为业务骨干，受到患者信赖。

“让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务”

“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”

“乡村医疗资源短缺，要靠远程会诊来均衡医疗资源，让老百姓在家门口就能享受到优质医疗服务。”

…………

全民健康托起全面小康。党的十八大以来，习近平总书记多次到农村、社区的卫生机构考察，对基层医疗卫生事业发展提出明确要求。

这几天，在世业镇卫星村党群服务中心，主管护师邵君艳忙着为村民体检。2014年12月13日，她在卫生院健康小屋，向总书记介绍中医体质辨识仪使用等情况，“总书记说，‘你们白天上班，晚上还要入户体检，大家辛苦了！’”

让村民看病就医有场所、有医生、有保障，卫生院这些年一直在努力。“每年3月和9月，会给慢性病患者和65岁以上老人免费体检。”邵君艳说，医务人员组成5支家庭健康责任团队，各有服务片区。

大家走村入户，体检结束、信息入档，便分头联络老乡“对症下药”。目前，已服务家庭4295户，重点人群个性化签约率近九成。

“上医治未病”，如何把以治病为中心转变为以人民健康为中心？治病不仅是打针吃药，全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障。

如今，卫生院正计划开设新的运动处方门诊。镇里两个旧船厂现已改造为体育公园，6公里健身步道环岛而建，还新增了24个家门口的健身广场，大健康理念逐渐融入村民日常生活。

东大坝村村民王玉梅和老姐妹们几乎每天都在广场上一起跳健身操。王玉梅患有高血压，这些年在家庭医生的指导下定期到卫生院拿药，再配合运动，血压控制得很稳定。

住在兴隆村的吴军马说，孩子顽皮，平时常会磕磕碰碰，“带孩子来卫生院看病，10分钟就到了。交通方便，医生也耐心”。

说话间，来卫生院的人多了起来。有患者找袁润智拍片，抱着孩子的年轻夫妇拿化验单请王圣勤再看看……诊室里，医生耐心讲解，患者认真聆听。

“没有全民健康，就没有全面小康。”一座卫生院，守护着江岛人家的健康和幸福。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 04 版）