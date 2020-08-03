充分调动群众参与基层社会治理

基层社会治理是国家治理的基础，与群众利益休戚相关。党的十九届四中全会《决定》提出，完善群众参与基层社会治理的制度化渠道。我们要紧紧抓住群众参与基层社会治理的着力点使实劲、见实效，调动广大群众的积极性、主动性、创造性，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

激发内生动力。经过长期实践，我们在基层社会治理中形成了一套相对稳定、行之有效的制度，有效提升了基层社会治理能力。同时，基层社会治理中还存在群众参与度不够高等问题。群众既是基层社会治理的参与者，也是基层社会治理的受益者，必须充分发挥群众在基层社会治理中的主体作用，不断激发其内生动力。一是强化基层党组织的领导功能。基层党组织要及时回应群众利益关切，领导群众参与基层社会治理，努力以看得见、摸得着的治理成效增强群众的获得感幸福感安全感，提升群众参与基层社会治理的自觉性。二是发挥社区文化引领作用。组织开展宣传教育活动，大力加强社区文化建设，激发群众主人翁意识，涵养“社会进步靠大家”的实干精神。三是搭建学习交流平台。开展相关知识培训，让群众掌握参与基层社会治理的内容、形式、流程和规则等，提升群众参与能力和水平，夯实群众有序有效参与基层社会治理的基础。

拓展参与渠道。畅通群众参与渠道，搭建多元化协商平台，并以制度化的方式固定下来，有利于改变基层社会治理手段单一、资源匮乏的状况，进一步拓展群众参与的广度和深度。一是加强基层社会组织建设。以城乡社区为依托，着眼人民群众多层次、差异化、个性化的需求，培育和发展各类服务性、公益性、互助性的社区社会组织，引导群众参与基层公共事务和公益事业，发挥其在创新社会治理、服务保障民生等方面的积极作用。二是创新协作方式。坚持党建引领，吸纳与社区结对的机关、企事业单位党组织负责人担任社区党组织兼职委员，实施契约共建项目，通过联席会议、民情恳谈、议事协商等制度化平台，广泛听取民意、汇集民智，打造发现问题、快速流转、分类解决的治理闭环，统筹解决群众所需所急，形成优势互补、资源共享、协同共治的格局。三是推动线下与线上结合。在畅通线下参与渠道的同时，善于把大数据、人工智能等现代科技手段与基层社会治理深度融合，促进社会沟通，改进管理和服务。开发建设网上办公系统、专门应用程序等平台，形成微端融合、服务联动的智慧政务网，让群众通过手机、电脑等终端参与讨论、投票、监督等活动，不断提高基层社会治理效能。

强化制度支撑。切实保障群众有效参与基层社会治理，需要完善相应制度。要健全相关法律法规，明确群众参与基层社会治理的权利和义务，统一和规范赋权事项、参与形式、实践流程等，明晰基层政府、社会组织、公民个人等治理主体的权责关系、职能范围，厘清权利边界，使群众参与基层社会治理有法可依、有章可循；加强基层普法宣传教育，为群众提供法律援助、人民调解等公共法律服务，提升群众法治意识和法律素养，引导其运用法治思维、法治手段化解矛盾、破解难题、维护合法权益；严格规范公正文明执法，及时回应群众诉求，保障群众权利，维护法律权威，形成良好的法治氛围，促进群众依法参与基层社会治理。与此同时，为确保制度有效执行，需要完善投入机制，推动社会治理资源向基层下移，为群众按照法律法规参与基层社会治理提供人、财、物等方面的必要保障。

（作者为华中科技大学马克思主义学院教授、湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 09 版）