最新进返京政策来啦！需要注意哪些事项？

编者按：1月18日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例和1例本土无症状感染者。疫情防控之下，进返京政策有所调整，需要提供哪些证明？什么时候需要做核酸检测？

国内进(返)京人员：

以下措施，自2021年11月17日零时起实施，并将根据疫情形势变化，进行动态评估、适时调整。

人员进(返)京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，14日内有1例以上(含1例)本土新冠病毒感染者所在县(市、区、旗)旅居史人员严格限制进(返)京。民航、铁路、公路将加强远端登机登车和进京检查站查验。环京地区通勤人员，在该措施执行后首次进(返)京须持48小时内核酸检测阴性证明，此后每次进(返)京持14日内核酸检测阴性证明即可，鉴于当前疫情形势，天津方向的通勤人员每次进返京须持48小时内核酸检测阴性证明。

14日内有陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅居史人员非必须不进(返)京。在京人员非必须不前往陆路边境口岸所在县(市、区、旗)。

严格控制在京举办全国性会议、培训等活动。确需举办的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，主办单位要切实履行疫情防控主体责任，制定专门防疫方案，严防涉疫风险人员参加，举办期间实行闭环管理，人员不得外出。承办活动的各类酒店、宾馆，要严格落实扫码登记、体温检测要求，不得接待涉疫风险人员。

为进一步提早发现和管控疫情风险，在进(返)京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码的基础上，自2022年1月22日零时起至3月底，进(返)京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测(通勤人员按照现有政策规定继续执行)。“北京健康宝”将通过核酸检测数据库进行比对，未能按时进行检测的，将进行弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。请及时关注防控提醒和短信提示，自觉遵守防疫规定，抵京后第一时间主动向所在社区(村)、单位或酒店报告，配合做好核酸检测、健康管理等防疫工作。不主动报告或不配合防疫工作，造成严重后果的，将依法依规追究相关责任。

境外入境进京人员：

对于境外入境进京人员，经疾控专家深入评估和会商研判，在现有政策基础上，分类实施“14+7+7”健康管理措施。即，北京口岸入境人员在14天集中隔离期满后，继续开展7天居家或集中隔离，期满后再进行7天健康监测;国内其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测，未满21天已进京的补足7天居家或集中隔离、7天健康监测。（来源：综合国务院客户端、北京市第268场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会等）