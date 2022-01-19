扫码点餐，服务也须在线（人民时评）

扫码、关注商家公众号、同意获取用户位置信息、点餐……随着移动互联网的发展，越来越多餐饮店推出了扫码点餐服务，与此同时，纸质菜单在一些店里成为“稀缺品”、关注公众号才能点餐等问题，也引发了不少消费者的讨论。近期，相关平台向开发者推送通知，提醒开发者自查是否存在“扫码点餐强制关注公众号”问题并及时进行整改，核查违规的公众号将被限制二维码打开公众号能力。平台回应消费者诉求，主动承担相应责任，有助于提升消费体验，赢得消费者欢迎。可以说，不让扫码点餐成为“单选题”，才能答好服务消费者的“必答题”。

与传统的人工点餐相比，扫码点餐有不小优势。从消费者的角度而言，扫码点餐减少了对服务人员的依赖，既能节约时间，也方便挑选菜品。对商家来说，扫码点餐可以在一定程度上降低人力成本、提高营业效率。新冠肺炎疫情防控期间，无接触点餐和无接触结账减少了疫情传播的风险，客观上也助推了扫码点餐的普及。正是因为有多方面的优势，扫码点餐越来越受到餐饮行业的青睐，日益成为用户的消费习惯。

然而，无接触服务并不意味着可以降低服务水准，恰恰相反，只有提供更优质的服务，才能让扫码点餐给消费者带来更多便利。现实生活中，有的餐厅不提供人工点餐服务，只提供扫码点餐；有的要求消费者先关注公众号或小程序，再进行扫码点餐；还有的不向消费者提供直观可查的现场菜单和菜品价格……如此种种，不仅有违商业惯例，也侵害了消费者的公平交易权、自主选择权和知情权，让“消费便利”成了“消费烦恼”。新技术的运用应该给消费者带来更加多样的选择而不是相反，扫码点餐也不应该成为老年人、未成年人等群体的消费壁垒。扫码点餐，服务也须在线，如此，方能更好满足消费者的个性化需求。

更值得重视的是，消费者的个人信息和隐私安全在扫码点餐过程中如何得到更好保障？现实生活中，在一些餐厅扫码点餐时，往往需要将自己的个人信息授权给相关公众号或小程序使用。消费者到餐饮店是为了就餐，并无必要提供手机号、生日、姓名、地理位置、通讯录等与餐饮消费无关的信息。个人信息保护法也明确要求，处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式；收集个人信息，应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息。借扫码点餐获取消费者个人信息，不仅有违法律相关规定，也会增加消费者个人信息的泄露风险。

未来，随着新技术的发展，餐饮行业肯定还会迎来更多变革。从机器人配菜、送餐，到点餐时根据消费记录“定制推送”，再到食品原材料的溯源，有着非常广阔的发展空间。但无论消费场景、服务形式如何变化，都需要把顾客放在第一位，筑牢消费者信息安全的防线，更好保护消费者的合法权益，同时提供良好的就餐体验，才能真正赢得消费者的信任，夯实长久健康发展的基础。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 05 版）