扫码点餐“好经”莫念歪

商家追求新技术的应用，这是“好经”。这样的“好经”，不应也不能念歪。餐饮点餐开发者应及时自查并整改，以便为用户提供良好的点餐体验。

近日，上海市消保委发布消息，称腾讯公司向开发者推送了关于自查“扫码点餐强制关注公众号”问题的通知，提醒开发者自查并及时进行整改。微信平台将于2022年1月17日开始对此类问题进行核查，违规的公众号将被限制二维码打开公众号功能。

随着技术的发展进步，扫码点餐成为很多餐饮场所的点餐方式。相比传统的人工点餐，扫码点餐只需要打开手机“扫一扫”，扫描有关二维码就可以自助选餐、下单支付，少了很多口舌之劳，便利了不少。而且，餐厅推出扫码点餐服务后，可以减少纸质菜单设计、印刷费用，也便于对价格进行修改，还可以节约相应的人力成本。遗憾的是，不少商家在推出扫码点餐时，往往要求消费者先关注公众号才可点餐，引发人们抱怨与吐槽。除了“精准推送”的广告惹人心烦，不少人还担心被过度收集的个人信息会不会被滥用。

采用扫码点餐必须有所敬畏，不可过度收集消费者个人信息，否则，就侵害了消费者的公平交易权，甚至有损个人信息安全。还应看到，对于少数人群尤其是老年人来说，他们中的一些人不会使用扫码点餐，如果餐饮场所只提供扫码点餐这一种方式，不再有人工点餐服务，或者人工点餐服务排出了长长的队伍，那就在事实上造成了消费阻碍，是一种消费歧视的表现。

引导消费者使用扫码点餐，无可厚非，但餐厅理应提供扫码点餐和人工点餐两种选择，而不是变相强制消费者进行扫码点餐，更不能把关注公众号作为扫码点餐的前提。在扫码点餐的过程中，也应以不获取或尽量少获取消费者个人信息为前提。今年3月中国消费者协会发文指出，扫码点餐不应成为“单选题”，要警惕“消费便利”变成“消费烦恼”。对此，有关企业应引起重视，及时做出改进。

商家追求新技术的应用，这是“好经”。这样的“好经”，不应也不能念歪。有关方面提醒餐饮点餐开发者自查并及时整改，对此类问题进行核查，以便为用户提供良好的点餐体验，值得肯定。同时，相关部门也应加大监管力度，主动开展相关消费调查，维护好消费者的合法权益。（关育兵）