当一个中国妈妈得有多拼

在中国，当一个妈妈能有多拼？

搜索这个话题，从一连串网页标题中，能窥见妈妈们五花八门回答背后的不易。繁忙的妈妈们，教育孩子健康阳光上进已然拼尽全力，还要在带娃的过程中“自我实现”、开拓一片新的人生天地，求难度指数？

有一位妈妈，想教孩子学《千字文》，便把古文编成了可玩可互动的手势舞，连教育专家、幼儿园老师们都赞不绝口，心服口服地成为她的“粉丝”。

这位妈妈，制作的短视频主角就是穿着汉服的母女俩，呈现方式就是亲子互动，居然在社交平台上亿量级的短视频大军中，杀出一条“血路”，阅读量在亲子短视频中“一骑绝尘”。

这位妈妈，推出的亲子短视频既有美感又有深度，还捎带手宣传了中华传统文化。其实，做一期精品也并不难，难的是持续输出高质量内容，且让年幼的女儿能和自己步调一致。

那么，这对才艺母女是怎么从爱晒、爱秀的妈妈群中“冲”出来的？

“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三。”手机视频里，一位身着汉服的女子以这首腊八节传统歌谣为配乐，以手势为舞，舞姿轻巧灵动，画面年味十足。如果你被短视频平台的用户画像分析功能定位为“宝妈”或“传统文化爱好者”，你一定看过她的视频。她是刚刚获评第五届“中国青年好网民”的浙江工业大学人文学院讲师、知名传统文化传播者、亲子教育实践者——“小一姐姐”，原名秦一。中青报·中青网记者特地采访了她。

亲子互动手势舞 让两代人共同成长

“我是小学班主任，今年校园艺术节，班里的孩子表演的就是小一姐姐创编的《千字文》手势舞！”

“我家娃第一次在学校表演《千字文》手势舞的时候，还是小学一年级，现在已经四年级啦！”

小一姐姐的短视频后面，网友们的留言真挚可爱。无数“宝妈”、幼教老师化身“铁杆儿粉丝”，分享通过亲子手势舞与传统文化“亲密接触”的心得。

半年前还在省级政府机构工作的秦一不会想到，从小热爱国学的她，能够依靠原创国风手势舞短视频，温暖千万家庭，开启人生更多可能，甚至有一天成为亲子互动、传统文化短视频领域的“现象级人物”，被学界和传播界广泛关注和讨论。

有了女儿“小团子”后，热衷于记录生活的秦一，在短视频平台注册了账号，分享与女儿的日常互动。在她看来，古典诗词凝结着中华文化的精髓，具有意境美、意象美，她想与女儿分享古典诗词的美好。彼时，两岁的“小团子”正牙牙学语，“古诗词也许可以跟手势舞结合起来！”秦一决定尝试将手指操和古诗词结合起来，进行自己的创作。

2018年的母亲节，秦一创编了她的第一首国学古诗手势舞《游子吟》，穿针引线的手势舞动作极具记忆点，女儿很快就把这首诗背了下来。抱着和其他宝妈们一起分享育儿小技巧的想法，秦一把手势舞上传短视频平台上，收获了不少点赞。陆陆续续，秦一又创编了《咏鹅》《春晓》等古诗的手势舞。

“爆款”出现在2018年10月。秦一和家人前往上海的朱家角古镇游玩，在朱家角镇古街上，身着汉服的秦一拍摄了自己之前编好的《千字文》手势舞视频，并传到了短视频平台上。

回到家后，秦一惊讶地发现这条视频“爆”了。“第一次获得40多万的点赞。”秦一欣慰之余，引发了更多思考，比如，亲子交流如果不再是被动的“你教我学”，而变成“可玩可互动”的启发之旅，其效率、质量都将得到有效优化。

几年下来，通过不断编创和迭代，她的作品形成传统节日节气、国学手势舞、古诗手势舞等多个主题，“从妈妈的角色延伸到创作者的角色，通过唱跳学古诗、快乐学国学，有助于让千万孩子爱上古诗词，喜欢上中华传统文化，从而更热爱我们的国家。”

良性的亲子互动，对家长和孩子都是滋养。“成为母亲后，我不希望完全拘泥于家庭生活、每天绕着孩子转、甚至失去自我。我认为好的亲子关系应该是父母和孩子互相成就、共同成长。”秦一说，她一直保持着学习者的心态，孩子出生后，自学了非洲鼓、空灵鼓等乐器，希望能给孩子更好的音乐启蒙，希望做一个“成长型妈妈”，在不断完善自我的进程中成为孩子的榜样。

“宝妈”们一起努力 让短视频不是毒而是友

在我们的身边，家庭教育中这样的行为屡见不鲜：没收孩子的手机，“因为一直刷短视频太没营养”；让孩子能多晚接触电子产品就多晚接触，“因为社交平台上的短视频太媚俗”……然而在秦一制作的亲子短视频中，可学可仿、亲切纯真、民俗文化、审美高度等元素得以巧妙融合，秦一在摸索中感受到了这种来自短视频的能量。

“短视频时代，可以有很多快乐学国学、创意学古诗的方法。通过短视频的传播，很多学校在课堂教学、校园才艺表演中都加入了手势舞的元素，说明它有用、有趣。实践证明，手势舞短视频能够成为让孩子喜欢国学的新途径，成为‘小可爱’们走进古典诗词世界的一把钥匙。”秦一说。

后来，她为了满足幼儿园教师和家长的需求，推出了手势舞的慢动作教学版等作品。在中国人民警察节、国际禁毒日等特殊时间节点，她开始应网友要求创作主题系列手势舞。新冠肺炎疫情暴发后，为了对抗疫尽一分绵薄之力，她创作了《防疫儿歌》等数十个防疫科普短视频，通过手势舞简单易学的方式，让孩子们了解防疫小知识。“不断解决短视频用户们问题的过程，就是创作者进步转型升级的过程。”她说。

“不要拒绝新的技术、新的平台，而要尝试让它为我们的亲子教育赋能。用好短视频，我们对亲子共同创作和演绎过程本身的记录，就可以成为一个短视频作品，创作的过程也是进一步增进亲子情感的过程。”秦一说，很庆幸赶上短视频的大潮，也对未来互联网、短视频更好地服务于千万家庭，充满期待。

中华文化复兴 在最好的时代讲述最美中国故事

每个月数亿的流量，吸引来一波又一波商业资源。但秦一并没有急于“商业变现”，而是沉下心来继续创作。她热衷参加公益助学“彩虹计划”、脑瘫儿童“慢天使守护计划”“禁毒妈妈联盟”等各类公益活动。

眼下，2022年杭州亚运会即将召开，秦一受邀担任了亚运会志愿者培训师。在她的课程中，不但有“举手投足如何谦恭有礼，一颦一笑如何体现‘礼仪之邦’的风度”。秦一认为，志愿者不仅要服务好这场运动盛会，更要做体育精神和中华传统文化的传播者、践行者。每个志愿者都是一扇推介杭州的“小窗”，志愿经历，不但会给这些年轻人难得的人生历练，也将成为他们重新认识家乡、继而投身家乡建设、改变家乡的契机。

在秦一看来，自己和千万“宝妈”的手势舞短视频探索获得广泛共鸣的背后，还有更深厚的人文因素——中华文化的复兴潮。这几年，老百姓的钱袋子鼓起来了，由内而外地自信起来了，中华传统文化嫁接在新媒体上、现代技术上，重新生根发芽，开出了一朵朵新的花，“传统文化手势舞短视频”就是其中的一个代表。

短视频传播快捷高效，手势交流无国界，诗词中的文化历久弥新。秦一告诉记者，将跨越时空、超越国度、具有当代价值的中华文化传播到全世界，“传统文化手势舞短视频”是很好的途径。

“世界需要多元文化，向世界展现中华文化博大精深的历史积淀，我愿意成为其中的一员。我想让更多的人看到我们的优秀传统文化，看到中国人的生活方式，让大家感受到属于我们中国的文化自信。”秦一说。

中青报·中青网记者 杨月 见习记者 安俐