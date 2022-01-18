春运首日，全国各地这样保驾护航

1月17日凌晨3点，中国铁路昆明局集团昆明南工务段添乘组工长王涛穿好制服准备出工。云南铁路春运首趟“扫雷车”此时也正蓄势待发。

10分钟后，王涛确认完所有仪器设备状态良好，带上装备步行至动车所5股道，开启了2022年春运云南铁路第一趟确认车的添乘工作。这一天，2022年春运大幕也正式开启。

40天时间，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次。

面对疫情，如何降低旅客在途风险？铁路出行有哪些新变化？

近日，记者在云南昆明、广东广州、湖北武汉、辽宁沈阳、江苏无锡等繁忙的高铁站见到，在“放大招”做好春运疫情防控的同时，更为便捷的电子化、自助化服务，正一步步改变着人们的春运体验。

让疫情防控更加高效

防控形势严峻复杂，为既能确保安全，又能让旅客舒适出行，各地纷纷“出高招”。

“为提升旅客出行体验，昆明站在春运前对设施设备进行升级改造，比如在候车室内引入微景观、绿化新建休息区，同时打造智慧卫生间，新设坑位占用显示、环境监测等智能化功能。”昆明站客运值班员余双华说，“此外，昆明南站在所有进站口及出站口还设立了疫情防控智能闸机设备，大大提高了健康码查验及通行速度。”

春运首日，东北铁路枢纽沈阳北站也迎来铁路运输的小高峰。“今年春运较为特殊，将面临疫情精准防控，北京冬奥会运输保障，电煤、粮食等重点物资和节日生活物资运输等多重考验。”沈阳局集团公司相关负责人说。

目前，沈阳局各车站已全警动员、全员投入，全面加强对重点区域的防疫消杀。对管内中高风险地区车站和经停中高风险地区的旅客列车，也将加大重点区域和重点部位的消毒频次。同时，强化车站客流组织，做好进站、候车等站区空间快速测温和客流引导，有序引导旅客分散进站候车，并采取措施严格控制列车载客率，按照规定预留隔离席位。

春运首日，记者来到铁路无锡站看到，这里从严从细从实落实常态化疫情防控措施，严格抓好从业人员健康管理，严格旅客进站验码、进出站测温和健康提醒，切实做好服务场所通风和旅客服务设备设施消毒等工作。特别是今年春运期间，铁路无锡站在无锡站、无锡东站所有进站口的安检门上都加装了测温设备，当有发热旅客通过安检门时，测温设备将会自动报警。设置“测温门”后，车站所有进站通道测温全覆盖。

“黑科技”让归家旅途更顺畅

身份证忘带怎么乘车？退改签还在排队？异地健康码能畅行？只要一“机”在手，这些问题都能及时解决。记者在广州南站体验了“一证通行”，一张身份证秒进站，说走就走！

2021年春运，电子客票正式在中国铁路广州局集团有限公司（以下简称广州局）管内全面推行。今年春运，广州局扩大票证人自助验证范围，配置1270台票证人自助核验机，为旅客提供全过程刷脸自助出行服务。旅客通过闸机的速度，从原来每人3秒缩短至1.2秒，真正实现了“闪电”进站。

不止有“刷脸”自助出行服务。广州局还在珠三角城际铁路47个车站开通12306支付宝小程序扫码进出站，旅客只需一“码”在手，便可跳过买票、检票进站流程，实现无感支付、进站。

让旅客最为头疼的忘带身份证问题，在“黑科技”加持下，也迎刃而解了。铁路公安机关在铁路12306App试点上线了电子临时乘车身份证明，旅客在App里即可完成电子临时乘车身份证明申请。二维码60秒更新一次，30分钟后需再次进行实人核验，在电子临时乘车身份证明有效期内，查看和再次实人核验不占用申请次数。此外，电子临时乘车身份证明在用户申请成功后24小时内有效。

与此同时，在湖北武汉车站，“验码神器”+5G也正式“上岗”。为做好春运期间防疫工作，武汉车站出站口外增设40台移动验码设备，通过扫描身份证，可同时查验旅客个人身份信息、健康码状态、14天行程定位、疫苗接种、核酸检测等信息，较大地缩短了旅客使用手机扫码时间，确保防疫管控措施落实到位且提升出站速度，避免产生非必要的人员聚集和拥堵。武汉站新增的12台通信设备，大大增强了手机通信信号，助力旅客顺利上传健康码及通行码等信息。