科技防疫 乘车有序（新春走基层）

1月17日，2022年春运启动。2022年春运从1月17日开始，至2月25日结束，共40天。图为当日在北京西站停靠的G6737列车上张贴了虎年窗花。

新华社记者 张晨霖摄

1月17日凌晨3时40分，室外气温仅有零下9摄氏度，一片夜色中，记者走出家门，前往北京西站采访。

北京西站17号站台，北京春运首趟高铁列车G6737停靠于此。5时15分，旅客们手拉行李箱，快步登上列车。5时34分，列车缓缓驶出站台，驶向邯郸东方向。

从这一刻起，中国正式进入一年一度的“春运时间”。交通运输部门预计，2022年春运全国发送旅客达11.8亿人次，较上年同比增长35.6%。

运力投放强信心

上午10时，记者来到北京站北进站口。十余个进站口只有少量旅客在排队，没有了往年春运的人头攒动。

走上二楼候车厅，有人把行李放在地上坐卧着休息，有人掏出手机跟亲友视频，彼此之间都注意着保持安全距离。

“今年春运火车票不算难买，人流量也比往年少很多。”候车厅一角，准备返回河南郑州的旅客吴先生正在等待T145次列车检票，“老家要求持48小时内核酸检测阴性证明返乡，我觉得很有必要，这对自己和他人都是一种安全保障。”

头上扎着马尾辫，脖子上挂着U型枕，正准备乘车回天津的大学生小田告诉记者，这是她第一次经历春运，车票出乎意料的好买。“回家的票我是昨晚才买的，不需要提前抢票。”

如何保证客流井然有序？运力精准投放是关键。据悉，春运期间，按照客流实际情况，中国铁路北京局集团有限公司采取梯次安排和精准投放模式，计划加开旅客列车154.5对。

国铁集团客运部副主任朱文忠说，总体上，今年春运每日席位可供给能力最高可达到1050万左右，较2019年提高10%，客座能力能够满足春运旅客出行需求。

科技防疫更安心

今年春运，不仅是对运力的考验，也是对疫情防控的一次“大考”。因此，一系列智能设备纷纷亮相。

“机器正在作业，请您注意安全，请您正确佩戴口罩……”在北京站一楼大厅，一个四处行走的机器人格外引人瞩目。这个身高约140厘米的机器人，边走边呼呼往外喷雾。它便是本次春运的防疫“黑科技”之一，智能雾化消毒机器人。

北京站党委副书记孙海申介绍，以前车站全靠人工消杀，费时费力不说，喷洒效果还不均匀。“现在有了智能机器人，工作效率是原来的3倍以上，既省力又环保。”

为避免春运期间大客流时段，人工核验健康码较慢导致的旅客扎堆等问题，北京站还在进站口增设了一道“智慧关口”——防疫信息自助查询设备。

旅客在进入候车室前，持身份证或健康码“刷脸”进站，短短3至5秒就完成了人脸识别、体温检测、健康码查询、核酸检测证明核验四项工作。

“现在，依靠一张身份证就能‘秒’进站，不仅节省了排队时间，也让我的返乡旅途变得更安全、便捷。”旅客郭先生笑着说道。

便民服务暖人心

“您好，请问您要乘坐哪趟列车，我可以帮您吗？”

上午11点，北京站一楼大厅，“素萍服务组”客运员兰雪纯发现，一名年轻母亲一边抱着孩子一边焦急地查着车票信息，她赶忙上前询问。

“距离您这趟车开车时间还有一个多小时，先到我们服务室休息一下吧。”在了解旅客情况后，兰雪纯带着一大一小两位旅客走进了服务室。

兰雪纯所在的“素萍服务组”是北京站为服务“老、幼、病、残、孕”重点旅客而专门成立的服务小组。从早8点到晚6点，兰雪纯几乎没有休息时间。粗略估算，她每天在候车室和站台之间要走2万多步。

据介绍，春运期间，北京站不仅延长了售票、退改签服务、报销凭证领取的时间，还积极推广站内便捷换乘，提高旅客中转效率、缩短旅客换乘时间，并设置“爱心出站口”，对于需要帮助的旅客，安排志愿者主动帮扶，确保“最后一公里”通畅无阻。

“虽然这两年春运旅客量减少，但我们的服务不能打折，还要做得更好。”兰雪纯告诉记者，为迎接春运，北京火车站已经做好了充足准备，各岗位人员各司其职，疫情防控和春运保障两不误。