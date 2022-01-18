中成药治疗新冠肺炎患者临床研究成果在巴基斯坦发布

本报伊斯兰堡1月17日电 （记者程是颉）17日，金花清感颗粒在巴基斯坦治疗新冠肺炎患者有效性和安全性临床研究成果发布会在巴南部城市卡拉奇举行，并与北京分会场进行视频连线。

此次发布会由卡拉奇大学国际化学和生命科学研究院与聚协昌（北京）药业有限公司联合举办。自2020年4月起，卡拉奇大学与湖南医药学院开展合作，依托双方共建的中巴中医药合作中心，对金花清感颗粒治疗新冠肺炎的有效性和安全性开展临床研究。研究采取多中心、随机筛选方式，对300名巴基斯坦新冠肺炎患者开展双盲对照试验，经过近两年研究，取得了重要成果。

卡拉奇大学国际化学和生命科学研究院临床研究中心负责人拉扎·沙阿在会上表示，研究结果表明，金花清感颗粒对新冠肺炎患者有明显的治疗作用。

中国国家中医药管理局局长于文明表示，中医药传统名方为中国抗击新冠肺炎疫情作出了重要贡献。此次国际合作研究进一步加深了巴基斯坦和各国对中医药抗疫成效的认知，并为继续发展和推动中医药走向世界作出重要贡献。

《 人民日报 》（ 2022年01月18日 02 版）