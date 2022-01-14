专家：“三位一体”推进智慧医院建设 新技术促进高质量发展

近日，人民健康推出公立医院高质量发展系列政策解读节目。在主题为“助推高质量 建设三位一体的智慧医院”节目中，国家卫生健康委医院管理研究所医疗信息化研究部主任舒婷、中国医学科学院阜外医院副院长赵韡就智慧医院建设助推高质量发展方面进行深入分享和交流。

“三位一体”智慧医院 助力高质量发展

“近年来，我国医疗行业信息化取得了飞跃式的发展，医疗信息化对医疗行业有着重要的支撑作用。”舒婷表示，“三位一体”智慧医院的提出，为我国智慧医院的建设和发展提出了框架和方向。《公立医院高质量发展的意见》在新趋势、新文化、新行动等各个方面都有信息化的影子，希望各三级、二级以及其他医院，能够根据《公立医院高质量发展促进行动2021-2025年》中提到的具体要求，根据自身情况定制智慧医院近五年发展目标，有的放矢的促进自身实现高质量发展。

赵韡表示，各医院在智慧医院建设中要结合自身情况和国家标准，制定整体策略，完备系统，补足短板；其次，需要将医院各个环节中业务系统打通，根据医院习惯和特色进行流程再造和优化，进一步发挥信息化价值；建立“用数据说话”机制，将医疗过程中产生的数据解决管理中存在的漏洞和问题，提升管理效果；通过智能化技术解决在医疗工作中的“个性化”问题，为患者提供个性化诊疗推荐，降低低级错误的发生几率，提高医生工作效率，帮助医生提升工作能力。

对标标准 提升现代化管理水平

赵韡表示，《公立医院高质量发展促进行动2021-2025年》要求，到2022年全国二级、三级公立医院智慧管理平均级别力争达到一级和二级。一级、二级的智慧管理主要指各医院需建立完备的业务系统，能够实现医院不同部门间的信息交互，根据财务、物流、设备管理、医疗护理等十个智慧管理的象限，逐条将业务系统和功能进一步规范，与实际医院管理需求结合，补齐短板。

在电子病历应用方面，舒婷表示，电子病历的具体要求是基于多年对我国电子病历应用水平的客观数据而提出的，具有一定的科学性，也是各医院经过努力后应该可以实现的目标。各医院可以将智慧医院标准当做建设的参考书和指导教材，着力提升医院现代化管理水平，强化信息与临床和管理的配合，提升信息化建设效率和效益，更要关注并总结建设过程中的体会和收获。

因地制宜 建设智慧医院

舒婷表示，当前我国医疗资源分布不均衡，不同级别、不同类型的医疗机构信息化建设时间和应用水平均存在一定的差异，医院管理者应该选择和自身发展规划平衡且匹配的建设目标，将人力资源、成本、时间、技术、管理等多方因素进行综合评估，更智慧地推进智慧医院建设。

赵韡表示，当前在智慧医院建设过程中面临着一些问题和挑战。首先，要进一步提升医院管理人员信息化素养，将信息化工作融入日常工作中，通过流程再造的形式，将系统转化为调度的核心，进行数字化转型；其次，要以为患者服务为核心，提升管理能力，降低成本，避免“以质标院”，用本土化的方案来解决实际工作中遇到的问题；强化信息化人才培养，设立相关学科，补足人才短缺；强化信息安全管理，从组织架构到制度落实，全方位提升安全防范、管控意识和能力。

信息技术 促进未来医学技术发展

“信息技术能够很有效的提示并避免差错，促进上下资源联动。”舒婷表示，信息化、智慧化为医疗行业提供多种多样的数据，要将看得见的医疗服务和看不见的数据进行结合，注重数据积累。信息化最初进入医疗行业是为了能够进一步提高医疗质量，减少相关的医疗差错，控制成本，保障患者安全。信息化、智慧化在医疗行业的应用需要紧紧围绕医疗质量和患者安全两大主题。在智慧医院的建设过程中，要坚持保障医疗质量和患者安全的初心，体现信息技术上下联动、左右互通的优势，为未来医学技术发展提供数据和知识沉淀。

赵韡表示，新一代信息技术对于公立医院高质量发展具有一定的促进作用，在加强云计算、大数据、物联网等新一代信息技术和医院融合发展过程中，要结合实际场景，着力解决医院管理中存在的“痛点”；组建创意团队融合机制，通过创意转化政策，促进产学研结合，让更多新技术在平台上更好地融合发展。

“医学诊断和治疗需要大型医疗设备和装置进行支持和辅助，智能医疗设备辅助系统也是未来行业发展的必由之路。”赵韡表示，智能辅助系统通过人工智能计算以及算法固化，帮助医生避免产生低级错误，为患者提供更加舒适、安全的环境，尤其是对于基层医院，能够为医生提供参考和指导，提升基层服务能力。