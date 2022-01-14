斥资万元买盲盒只是消费者“有钱任性”吗

1月12日，中国消费者协会在其官网发布《用“盲盒”诱导食品过度消费，当抵制！》一文。文章称：近日，肯德基与盲盒销售商泡泡玛特联合推出的“DIMOO联名款盲盒套餐”，引发消费者抢购及社会广泛关注。根据这款盲盒套餐的销售规则，要想集齐整套玩偶，至少需要购买6份套餐，而其中稀有隐藏款出现概率是1:72。为此，有消费者不惜一次性斥资10494元购买106份套餐；还有消费者为“求娃”而购买“代吃”服务，雇人代买代吃套餐而获得盲盒，甚至将吃不完的食物直接丢弃。

我不是盲盒的追捧者，但这两年有关盲盒的疯狂行为还是见了不少，此次肯德基盲盒引发的过度消费行为便是一例。商家通过推出联名盲盒的形式来推销自家产品无可厚非，但作为餐饮企业，采用此种形式促销却有诱导、误导消费者超额消费，造成食品浪费的嫌疑。

斥资万元购买套餐、为“求娃”而购买“代吃”服务……可以说，在这些疯狂举动背后，食品自身已退居次位，盲盒玩偶喧宾夺主地站在了C位。消费者不惜斥巨资购买套餐只为集齐整套玩偶，有些是出于对玩偶的喜爱，也有些是因为在盲盒市场这些玩偶价格被不断炒高，购买套餐有利可图。无论是本身喜欢，还是为了赚钱而收集玩偶，皆属于个人自由，但若导致食品浪费，则不能简单用消费者“有钱任性”来解释了。

因而，对于肯德基用盲盒诱导食品过度消费的行为，中消协发出“当抵制”的倡议可谓及时且必要，市场监管部门也有必要尽快介入，避免容易造成食品浪费的营销行为影响进一步扩大。

以盲盒之名进行营销，肯德基并非独家。近年来各类盲盒层出不穷，大有“万物皆可盲盒”的意味：菜市场有“蔬菜盲盒”，书店有“图书盲盒”，直播间有“口红盲盒”，中小学周围的商店里还有“文具盲盒”……

盲盒推出的初衷是让消费者在购物时更有惊喜感，但随着盲盒的流行及市场规模的扩大，这一玩法开始逐渐变味，各种炒盲盒的行为更是裹挟着这一行业野蛮生长。各行各业乘着盲盒热的东风大搞营销，但不少商家看中的只是盲盒的幌子，私底下做的却是侵害消费者正当权益的生意。比如，一些“快递盲盒”卖的全是劣质甚至过期产品，“图书盲盒”中的书籍不少都是盗版，更多的则是以盲盒为噱头诱导消费者盲目、过度、不合理消费。

目前，盲盒已形成了较为庞大的市场，成为商家常用的营销载体，甚至已经出现了上市的盲盒公司，行业、产业不可谓不大。对于盲盒行业的监管，有必要进一步跟上，对盲盒营销的领域、操作有所规范，避免盲盒行业野蛮生长。（夏熊飞）