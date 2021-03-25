中消协：仅提供“扫码点餐”涉嫌过度收集消费者个人信息

人民网北京3月25日电 （记者孙红丽）到餐厅用餐时，有些餐厅不提供人工点餐，甚至不提供现场菜单，消费者只能关注公众号或小程序后进行“扫码点餐”。25日，中国消费者协会在官网发文称，仅提供“扫码点餐”涉嫌过度收集消费者个人信息，侵害消费者的公平交易权。“扫码点餐”不应成为“单选题”，警惕“消费便利”变成“消费烦恼”。

中消协指出，仅提供“扫码点餐”涉嫌过度收集消费者个人信息。消费者到餐厅就餐，并无必要提供手机号、生日、姓名、地理位置、通讯录等与餐饮消费无关的信息。一些餐厅不再提供人工点餐，要求现场就餐消费者先关注公众号或小程序，再进行扫码点餐，借此获取消费者的个人信息，不仅违反法律规定的收集、使用个人信息的合法、正当、必要原则，涉嫌对消费者个人信息的过度收集，而且，如果保管不善，消费者个人信息还有被泄露、丢失的风险。

仅提供“扫码点餐”侵害消费者的公平交易权。餐厅经营者不提供人工点餐服务，只提供扫码点餐，不仅有违商业惯例，也使现场就餐消费者只能关注或绑定经营者的公众号或小程序，被动授权经营者获取其个人信息。这种做法侵害了消费者的公平交易权，是设定不公平、不合理的交易条件，对现场就餐消费者的一种强制交易行为。

不提供现场菜单有损消费者的知情权。消费者反映，部分餐厅在只提供扫码点餐的同时，还不向现场就餐者提供直观可查的现场菜单和菜品价格，消费者只有扫码关注餐厅后才能看到具体菜单，知晓菜品价格。菜单是消费者决策的重要参考依据，与是否接受餐饮服务直接关联，餐厅应当提供直观可查的现场菜单，供消费者了解菜品和价格，决定是否用餐。不提供现场菜单，扫码关注后才能浏览菜品和价格的做法，侵害了消费者的知情权。

新技术应用不应成为特殊消费群体的消费阻碍。由于智能手机操作的复杂性，扫码点餐并不具有普适性。老年人、未成年人往往需要他人协助，才能完成扫码点餐过程，一定程度上影响了他们的消费体验和消费实现。他们对“扫码”背后潜在风险的防范意识也比较弱，更易成为个人信息泄露、甚至支付安全问题的受害者。

“技术进步应当让消费者享受发展红利，而不是成为经营者商业欺凌的工具。”中消协说。