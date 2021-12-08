奥密克戎毒株已在至少38个国家和地区出现

变异新冠病毒奥密克戎毒株被世界卫生组织列为“需要关注”的变异毒株后，仅两周不到就在多国蔓延开来。世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫近日表示，奥密克戎毒株的“踪迹”已遍及该组织划分的全球6个区域，共有38个国家和地区报告发现该毒株感染病例。也有专家表示，奥密克戎毒株实际传播范围可能超出已报告病例的地区。

11月9日，南非首次从病例样本中检测到新冠病毒变异株B.1.1.529,24日向世卫组织报告这一发现。同月26日，世卫组织将其命名为奥密克戎毒株，并列为“需要关注”的变异毒株。

除了已报告奥密克戎毒株感染病例的南非、博茨瓦纳、尼日利亚、加纳和津巴布韦等非洲国家，日前又有更多非洲国家发现该毒株的感染病例。

奥密克戎毒株在非洲被发现的同时，也潜入欧洲并迅速扩散。比利时是最早报告发现奥密克戎感染病例的欧洲国家。随后，意大利、德国、荷兰等欧洲国家也分别报告发现了该毒株。此外，西班牙首都马德里的一家医院11月29日也确认了该国首例奥密克戎毒株感染病例。

英国卫生安全局12月5日确认，英国当天新增86例奥密克戎毒株感染病例，已累计发现246例该毒株感染病例。英国发现的部分感染病例没有近期旅行史，这意味着已经出现了奥密克戎毒株的社区传播病例。俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局12月6日表示，俄罗斯首次发现两例奥密克戎毒株感染病例。

尽管多个国家和地区已实施包括旅行禁令在内的边境管控措施以阻止奥密克戎毒株传播，但这一毒株仍然在向更多国家蔓延开来。

加拿大11月28日宣布，在首都渥太华确诊两例奥密克戎毒株感染病例，这是该国发现的首批这一毒株感染病例。

美国12月1日在加利福尼亚州旧金山发现本国首例感染奥密克戎毒株的确诊病例。美国疾病控制和预防中心数据显示，截至5日，美国有至少16个州报告了奥密克戎毒株感染病例。

此外，在亚洲、南美洲及大洋洲的一些国家也都发现了奥密克戎毒株的“踪迹”。

迄今，世卫组织未收到关联奥密克戎毒株的死亡病例报告。全球尚无该毒株传播力、致病力、二次感染风险和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据。