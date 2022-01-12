北京康养集团成立 计划力争五年内发展养老照护床位1.5万张

健康养老已成为人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题之一。1月12日，北京健康养老集团有限公司（以下简称“北京康养集团”）成立仪式在北京举行。据介绍，集团将力争五年内发展养老照护床位1.5万张，辐射服务3.5万户家庭。

据介绍，由京能集团牵头组建北京康养集团是北京市委、市政府践行“以人民为中心的发展思想”的重要部署，是推动养老事业和养老产业协同发展，落实“七有”要求，满足市民“五性”需求，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感作出的重大决策，是发挥国有企业引领示范作用，发展普惠型养老服务，完善社区居家养老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系的重要举措。

在成立仪式上，京能集团党委书记、董事长姜帆表示，北京康养集团将紧紧围绕北京健康养老民生保障，践行首都国企责任，聚焦健康养老主业，大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，积极培育集“医、康、养、护”为一体的康养培育、专业管理和资源整合的综合发展平台，做强做大本市养老产业，成为贯彻市委市政府战略部署和服务民生保障的中坚力量。

京能集团副总经理、北京康养集团董事长李育海介绍了北京康养集团的组建、接收培疗机构改革资产、整合市属涉老业务、对外合作及谋划发展等情况。他表示，北京康养集团将围绕推进“一个平台、三大职能、四大板块、六化运营”的整体战略，专注康养产业，立足普惠养老、健康养老、医养结合、资产经营，坚持引资、引智、引战、引制，通过品牌化、专业化、连锁化、规模化、多元化和智慧化运营建设，努力成为中国健康养老产业的领军企业。北京康养集团将力争五年内实现养老照护床位1.5万张，包括机构养老床位8000张和居家养老床位7000张，可辐射服务家庭3.5万户。

活动上，北京康养集团分别与北京市统计局、上海星堡养老投资管理有限公司、泰康健康产业投资控股有限公司、国家开发银行北京分行、中国农业发展银行北京市分行、人保投资控股有限公司、北京养生文化创意产业协会、中民养老规划院签订了合作协议，为北京康养集团的下一步发展奠定了坚实基础。