师古不泥古 创新不停步（走近国医大师）

许润三近照。

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人物小传

许润三，1926年10月出生，出生于江苏省阜宁县，第三届国医大师，著名中医妇科临床医生，中日友好医院主任医师，兼任中国中医药促进会中医生殖医学专业委员会特聘专家。

在中日友好医院国际部诊室，一位老人拄着手杖每周五上午在这里出诊。他就是年过九旬的许润三，眼不花、耳不背、思路清晰，一周7天只休息两个半天，其他时间都在为病人看病。“看病就是我最大的长寿秘诀。身为一个医生，治病救人是最应该做的。只要社会还需要我，病人还需要我，我就不能离开临床。”许润三说。

“一辈子研究透一个病就行”

时隔多年，许润三还清晰地记得他的第一例输卵管不通患者。家住北京市和平西桥的高某某，结婚多年，一直怀不上孩子。经许润三治疗，她终于圆了当妈妈的梦。她抱着孩子拜望许润三的照片，还刊登在当年的报纸上，引起不小轰动。

刚到北京中医学院（现北京中医药大学）时，学院师资力量不足，临床、教学任务繁重，许润三一个人承担编教材、教学和临床带教等工作。1961年，他调到东直门医院成为妇科教研室主任，将研究领域由内科转向了妇科，一干就是60多年。

1984年，许润三调入中日友好医院，担任妇科主任。中医治疗输卵管不通，并非易事。当时中医没有输卵管阻塞的病名，也没有对应输卵管不通治疗的具体疗法，这让许润三伤透了脑筋。如何用中医思维去治疗现代医学概念下的疾病呢？

“我最引以为豪的，就是运用中医成功治疗输卵管阻塞性不孕症。”许润三说。参照西医影像学对输卵管阻塞的诊断，许润三发现这与中医学体系中的“瘀血病证”极为相似。他运用中医理论系统地论述了输卵管阻塞的病因、病机，并确定了中医病名、诊断要点和特色疗法，形成了一整套行之有效的中医诊疗方案。如今，这一诊疗方案已得到推广和应用。

近几年，现代辅助生殖技术越来越成熟，许润三在治疗不孕症的实践中遇上了一些新情况。在辅助生殖技术中遇到各种新问题的患者增多，增加了治疗难度。年过九旬的许润三仍然在临床一线孜孜以求。他说：“看病要专注，一辈子研究透一个病就行。”

“我要对她们的生命负责”

为了解决妇女生育难题，许润三作出了长期努力。1987年，他的研究成果荣获国家中医药管理局科技进步二等奖，这背后是无数输卵管阻塞性不孕症患者康复后灿烂的笑脸。

治病如打仗，用药如用兵。许润三用药果断，基础是判断准确。他依照病情用药，敢于决断，只想着为患者治病，而不考虑个人得失。许润三说，“患者找到我，是对我最高的信任，我要对她们的生命负责。”

许润三的医者担当，与他当年被中医救命的经历有关。许润三18岁时染上了疥疮，全身水肿，有一次昏迷了两天两夜。走投无路之际，父母请来了当地名医崔省三为昏迷中的许润三医治。一服中药灌下，许润三在10多个小时之后慢慢转醒。通过中药调理，许润三再没犯过病。正是这一次救命的经历，让许润三与中医、与启蒙老师崔省三结下了不解之缘。

治疗不孕症，面对的不只是不孕的妇女，还有渴望新生命的整个家庭。许润三将岐黄春暖送达千家万户，正是这份仁心仁德，让他赢得了患者和晚辈医生的尊重，他们会发自内心地称呼许润三为“许爷爷”。

“学好中医不容易”

许润三历来以中医为重，但并不排斥西医，常常会借鉴西医的方法和一些思想指导中医临床。在许润三看来，中医辨证和西医辨病都有其不足之处，应把两者有机地结合起来。根据不同情况，他总结出“无证从病、无病从证、舍病从证”等辨识和治疗疾病的方法。对于临床无明显症状疾病的治疗，以辨西医的“病”为主，根据其发生的病因及病理变化，归属于中医相应病证，给予相对应的中药治疗。

“老师的认知非常‘时髦’，对于前沿的科技成果十分关注，在输卵管不通治疗取得成功的基础上，还想着如何把现代先进技术融入临床之中，脑海中始终在思考着临床创新。”中日友好医院中医妇科主任医师王清说。许润三注重培养学生“师古不泥古”的精神，要求学生们要“勤学善悟”，既要关注中西医的现代研究，又要精勤于自身的临床实践，融会贯通，逐渐形成自己的独特诊疗体系。

许润三的学医之路，起步于学徒与攻读中医经典。1949年，许润三拜崔省三为师。每天来向崔省三寻医问诊的病人不计其数，老师没有时间给自己详细讲解，这让刚刚开始学习医术的许润三十分犯难。崔省三意味深长地说：“你身边有很多书籍可以学习。”这句话让许润三恍然大悟，他将精力放在了老师收藏的中医经典古籍上，每天晚上都借着微弱的烛光背诵中医经典。

回望学医从医路，许润三总结，经典阅读后需要去临床实践，临床不足再回头读书，之后再回到临床验证，这种循环渐进、学用反复的方法才是最切实有效的。许润三感叹：“学好中医不容易！”

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 13 版）