弘扬医者精神 2021“荣耀医者”名单揭晓

为树立医者典范，礼赞大医精诚，12月8日，由环球时报、生命时报主办，中国中医药科技发展中心、中国初级卫生保健基金会公共卫生专业委员会联合主办的“敬佑生命 荣耀医者”2021第六届公益活动盛典在北京举行，来自政府机构、医学界、媒体界、企业界代表及社会大众齐聚“云端”，向为医疗卫生事业作出突出贡献的所有医务人员致敬。

据介绍，活动自10月份启动以来，共收到来自全国85家医院411位医务人员、51个诊疗团队提交的报名材料。最终，经过21位院士、国医大师，38位院领导，23位主委及权威专家，5位主流媒体负责人的评审和讨论，选出今年111位（支）荣耀医者及团队，分别授予 “金牌团队”“金柳叶刀”“中华医药贡献”“科普影响力”“专科精英”“美丽天使”等奖项。

还有5位医学界德高望重的医者获得“生命之尊”奖项，他们分别是：首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师陈彤云（100岁），北京协和医院重症医学科主任医师陈德昌（89岁），首都医科大学附属北京佑安医院感染中心主任医师徐莲芝（87岁），中国工程院院士、国医大师、天津中医药大学第一附属医院名誉院长石学敏（85岁），国医大师、中国中医科学院广安门医院内科主任医师薛伯寿（85岁）。

“生命之尊”获奖者从左至右依次为：石学敏、陈彤云、薛伯寿

与会专家指出，随着我国经济社会发展和医改的不断推进，当前，医师队伍建设与管理面临一些新情况、新问题，促进尊医重卫社会风尚的形成还需社会各界继续努力，其中媒体的力量不可或缺。希望有社会责任的媒体进一步传播医疗正能量，搭建医患沟通、理解的桥梁，让医者获得社会更多的尊重和关爱。

国家中医药管理局副局长、党组成员黄璐琦院士表示，活动推选出百余位“荣耀医者”，是对广大医务工作者辛勤工作的肯定和致敬。希望广大中医药医务工作者站在增强文化自信的高度，全身心投入中医药传承创新发展事业，切实把中医药这一宝贵财富继承好、发展好、利用好，为推进健康中国建设和增进人民健康福祉作出更大贡献。

天津中医药大学名誉校长张伯礼院士在视频致辞中表示，中医药学一直在不断进步、吸收当代科学技术，才能与时俱进、历久弥新。中医药已迎来发展的春天，关键是要培养一大批既懂中医又懂现代科技的复合型人才，做好传承精华、守正创新。

接棒担任2022年“敬佑生命 荣耀医者”公益活动轮值主席的北京大学常务副校长乔杰院士表示，广大医务工作者是国家战略的践行者，更是人民生命健康的守护者，他们长年如一日，用医者仁心筑牢健康“长城”，以敬佑生命、救死扶伤、 甘于奉献、大爱无疆的崇高精神书写着中国担当。该公益活动在展现杰出医务人员工作成绩和职业精神的同时，也呼吁全社会对他们的真切尊重和关爱，这是对广大医务人员继往开来、再接再厉的一份勉励，也是对增进人民健康、建设健康中国的一份力量。

本次活动上，生命时报还联合中国中医药科技发展中心、中国初级卫生保健基金会公共卫生专业委员会共同发起“提升公共卫生意识”公益项目，旨在促进国民公卫意识，筑牢生命防护长城。