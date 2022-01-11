水温过高？时间过长？冬日泡汤谨防晕倒

在寒风凛冽的冬日里，不少市民利用假期或周末休息，和亲朋好友结伴去温泉经营场所，享受泡汤带来的温暖与快乐。不过，冬日泡汤要谨防头晕昏厥。

据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心调度指挥中心近日接到多起温泉相关场所的求助电话。北京急救中心提示，若患者在温泉池内突发晕厥，要将患者从温泉池抬出，转移至阴凉处，如感到恶心呕吐要将患者头部偏向一侧，防止呕吐物阻塞呼吸道造成窒息。

北京急救中心提示大家，泡温泉时注意不要水温过高、时间过长，否则会导致供血不足，可能会引起低血糖、血压变动而致晕倒。

另外，患有心脑血管疾病，或者伴有血管狭窄不稳定斑块的患者，更不建议长时间泡温泉，尤其不简易在封闭空间，热水澡、过热水泡脚也不建议，这些都可能造成因皮肤血流过多，引起重要脏器血流下降，从而引起心脑血管灌注不足、缺血性的脑血管病、脑梗死、冠心病、急性心肌梗死等。(记者孙红丽)