冬季洗澡导致脑卒中频发？三点提示一定要注意

人民网北京1月10日电 （记者孙红丽）冬季是脑卒中的高发期，很多患者在洗澡的时候突发脑卒中，威胁生命。

那么，洗澡就能诱发脑卒中，是不是危言耸听呢？120北京急救中心官方微信发文表示，其实不是的。很多患者本身就有慢性疾病，比如高血压、心脏病等，洗澡的时候，体温突然升高，血压的波动幅度就会在瞬间变大，这种剧烈的血压波动会导致动脉粥样硬化斑块脱落，很可能使血管堵塞或者导致脑血管破裂，这样就诱发了脑卒中。

据悉，脑卒中（stroke）俗称中风，包括缺血性脑卒中（又称为脑梗死）和出血性脑卒中（包括脑实质出血、脑室出血以及蛛网膜下腔出血）两种，是大脑细胞和组织坏死的一种疾病，具有明显的季节性，寒冷季节发病率更高。同时，一天内发病的高峰通常是临近中午的一段时间，需要格外引起注意。

脑卒中的诱发机制主要包括：情绪激动、用力大小便、过饱饮食、运动过量、酗酒和不当的洗澡方式等。

那么，要怎样避免在洗澡的时候发生脑卒中呢？120北京急救中心提示要注意以下三点：

善用取暖设施

洗澡前15分钟左右，开启电暖炉、空调等取暖设施，让整个浴室持续升温，保持温暖。

浴室太冷，进入浴室很可能因为冷空气导致血管收缩，血压升高，等到用热水洗澡的时候，血压更会因为体温的迅速升高而飙升！而等到全身血管都扩张时，血压又会突然下降。

这样反复之下，要么会让动脉粥样硬化斑块脱落，形成栓塞，要么就是血管破裂形成出血点，最终导致脑卒中发生。

等一等再洗

打开花洒后等一等再洗，浴室内有了水蒸气，温度就会慢慢升高，等室内温度达到25℃左右再洗澡。

注意洗澡顺序

洗澡的顺序最好是：先洗脸，再洗手脚，然后冲洗身体，最后洗头。