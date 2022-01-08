国家卫健委：确保疫情期间群众正常医疗服务保障不受影响

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍节日期间疫情防控和保供稳价有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，看病就医是人民群众的刚性需求，提供医疗服务是医疗机构的基本职责。统筹好疫情防控工作和正常医疗服务的保障工作对于维护人民群众的健康至关重要。近日，西安孕妇流产事件引发了负面的影响，社会高度关注。疫情发生以来，国务院联防联控机制三令五申要求在做好疫情防控工作的同时，必须要保障好正常的医疗服务，对于有就医需求的群众，尤其是急危重症患者应该及时救治，不得推诿拒诊，对于一些特殊群体，比如血液透析患者、肿瘤放化疗患者以及孕产妇、新生儿这些需要给予定期救治和定期随诊的特殊人群要指定医疗机构切实保障连续医疗服务。对于老年和慢性病患者，要适当的延长处方量，基层医疗卫生机构要做好签约服务，必要时做好上门送药等相关工作，不能以疫情防控为由停诊、拒诊或者延误治疗。同时，要求医疗机构要设立好缓冲区域，对于没有排除新冠病毒感染的患者，要在做好防护的基础上先救治。排除了新冠肺炎之后，转入普通病房。对于人民群众正常的医疗服务保障工作，这些措施在实际工作中既是经验的总结，同时也是我们做好人民群众正常医疗服务的保障。

郭燕红指出，西安的一些问题反映出在保障人民群众正常医疗服务过程中，工作还是落实不实、不细、不严，没有压实责任，有一些工作没有落实到位，致使疫情期间有一些人民群众就医通道不通畅。目前，陕西省委省政府成立联合调查组对西安孕妇流产事件进行联合调查，并进行了相应处理。同时，陕西省也采取了一系列的措施进一步优化就诊流程，压实各方责任，畅通各个环节，不断改进工作，保障好人民群众的医疗服务需求。我委在全国层面要求其他省份要举一反三，汲取教训，在未发生疫情时就要做好周密的工作方案，确保疫情发生期间人民群众的正常医疗服务保障工作不受任何影响。还要特别补充一句，个别机构和人员的问题不能作为群体的素描，也不能抹杀卫生健康系统和广大医务工作者所做出的贡献和奉献。