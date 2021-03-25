浙江诸暨3所小学推行“睡眠令”：21点，关灯，睡觉

怎样保证小学生10小时睡眠时间？又怎样能让孩子早点做好作业？

这几个问题，让每个老母亲操碎了心。

今年3月，下属有3所小学、6000多名师生的绍兴诸暨市实验小学教育集团，向全体师生发出了一道“睡眠令”，对老师和学生都做出了要求——

老师严格控制作业量，保证每个孩子20:00前完成所有作业；

学生养成合理作息好习惯，每天至少有半小时自主阅读和运动时间，保证21：00前睡觉，达到10小时睡眠时间……

很快，这个话题引起了大家的讨论。有人持怀疑态度：“这主意听起来不错，实际效果怎么样？”有人则实名点赞：“这是关心孩子和家长的好做法，值得推广！”

这道“睡眠令”推行快一个月了，它到底给学校、学生以及家长带来了什么变化？记者进行了走访。

怎样每天晚上9点前睡觉

孩子家长都有行动指南

新学期开学第一周，实小集团的每一位学生就拿到了一份学校下发的“睡眠令”承诺书。

这份承诺书要求学生做到：“自觉遵守学校‘睡眠令’，说到做到……每天晚上9:00前关灯，一个人独立睡觉，不吵不闹，安静入睡。”同时，学校对学生们“如何做到每天21:00前睡觉”给出行动指南：如不把课堂作业带回家，不挤占家庭作业时间；放学回家后，第一时间完成作业，不拖拉等。

一名学生家长告诉记者，学校向家长们发了《“睡眠令”告家长书》，也给家长列出具体的行动指导，如合理安排家庭生活与作息，做好孩子的榜样，为孩子营造良好的环境；认真记录，及时将孩子执行“睡眠令”的情况反馈给老师；做好监督，发现学校有违令的情况，及时反映，帮助整改等。同时，《告家长书》也明确，如果学生无法按时完成作业，家长可以主动与老师商量，个别化调整学生的作业难度与数量；实在无法按时完成的，家长有权允许孩子暂时不做。

为促进“睡眠令”落地生效，实小集团还面向全体教师出台一份“家作令”，从严控制作业总量、提升作业质量、倡导作业分层三个方面给老师提出更高的要求，同时要求教师不得给家长布置或者变相布置作业，不得要求家长检查和批改作业。

9点前入睡的孩子明显增多

没了起床气还变成小闹钟

“睡眠令”在全校师生的关注中推行了。效果怎么样？

3月19日，诸暨市实验小学教育集团城东小学就“睡眠令”实施前后学生入睡情况进行了班级抽样调查。结果表明，该举措执行后，学生9点前入睡的人数明显增加，“全校12个班级的学生9点前入睡，已从原来的平均每班15人增至33人，增加了120%。家长反响也比较好，反映全家作息习惯都改善的有不少。”城东小学校长金国永说。

前不久，该集团庆同小学也就相关情况开展了问卷调查，调查显示，“睡眠令”实施一段时间后，无法在9点前入睡的学生占比具体为：一年级12.5%，二年级20.41%，三年级17.46%，四年级4.58%，五六年级均在9.5%左右。“占比较以往大大缩减。超过98%的家长非常支持学校实施‘睡眠令’。”庆同小学副校长刘娟娟说。

城东小学五年级学生杨焓的家长感受很深。她告诉记者，现在每天都是孩子走进父母的卧室一个劲地“催”他们起床，“我和他爸不必再为儿子的起床气烦心了，他还成了我们起床的小闹钟，全家都养成了早睡早起的好习惯。”

杨焓妈妈说，真没想到，学校的“睡眠令”还让他们大人的作息习惯也变好了。

“家作令”配合“睡眠令”

老师布置作业也有新花样

在诸暨市实验小学教育集团下属的3所学校里，不仅学生的家庭作业变少了，任课老师布置作业的方式也变得新颖有趣了。

“现在，我们可以结合自己的情况选择不同数量和难度的语文作业。”庆同小学三（2）班学生傅译增告诉记者。原来，本月初以来，语文老师杨舒轶为学生们设计了一个分层作业单“超市”，学生可以根据自己的情况在“超市”选择适合自己的作业。该校不少老师告诉记者，作业有“吸引力”，学生才会更专注地去完成，从而提高学习效率。

“‘睡眠令’的实施同时倒逼教师提高教学效率和教学质量。”诸暨实验小学教育集团总校长骆燕琼告诉记者，学生不能保障充足睡眠时间，影响身心健康和学习效率等，“前期，各校就教师布置作业等内容开展了专题培训，每周都会检查作业布置情况；教育集团会每月抽查相关情况。”

之前，学校也一直在通过定期抽查作业情况、家长访谈、“周三无家庭作业日”等形式来控制家庭作业的数量和质量，“睡眠令”的出台加强了这种约束力，“不仅考验学校对教学改革的智慧和勇气，也在拷问教师的教育良知和灵魂。”

但仍有少数学生的入睡情况与“睡眠令”的目标要求有一定差距。“教师布置的家庭作业我们能控制，但家长额外布置的作业我们很难控制。不少学生晚上还有校外培训班要上。希望‘睡眠令’的推行能够让家长们真正看到，负担的减轻不会影响我们的教学质量，反而会提高教学质量，也希望他们能把目光从短期的成绩转移到孩子长期的成长上来。”骆燕琼说。

网友评论

网友欣动吾悦：作为一个5下、刚刚有发育苗头的学生家长来说，我也好想学校有这个强制规定，好想让孩子早点睡早点睡，可事实不允许啊！

网友熏熏：我们基本不行啊，我回到家就要8点多，老公回家更晚……作业检查一下，聊聊天就9点多了……

网友Q妈：我们每天都9点多才完成作业，看课外书时间都没有。

网友五分钱：孩子读书压力大，睡眠总是不够。很多家长有这样的烦恼。睡眠令是好，但实行起来也不容易。毕竟现在竞争这么大，想上个高中不容易啊！

网友AZZZ：分层做作业这个办法好！保证孩子睡眠时间真的很重要！睡多了才能更好学习啊！（记者 史春波 通讯员 胡安娜）