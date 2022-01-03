上海1月2日新增本土无症状1例，新增境外输入确诊26例

上海卫健委通报，2022年1月2日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告26例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院7例，其中来自美国2例，来自牙买加1例，来自坦桑尼亚1例，来自瑞士1例，来自新加坡1例，来自赞比亚1例。

病例1为中国籍，在科特迪瓦工作，自科特迪瓦出发，经法国转机，于2021年12月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2-病例7均为中国籍，病例2、病例3在埃塞俄比亚工作，病例4在埃塞俄比亚旅游，自埃塞俄比亚出发，病例5在乌干达工作，自乌干达出发，经埃塞俄比亚转机，病例6、病例7在刚果金工作，自刚果金出发，经埃塞俄比亚转机，病例2-病例7乘坐同一航班，于2021年12月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在西班牙生活，自西班牙出发，于2021年12月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9、病例10均为中国籍，病例9在格鲁吉亚工作，自格鲁吉亚出发，病例10在塞尔维亚工作，自塞尔维亚出发，病例9、病例10经荷兰转机，乘坐同一航班，于2021年12月28日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11-病例14均为中国籍，病例11在加拿大生活，病例12在加拿大旅游，病例13在加拿大工作，病例14在加拿大探亲，病例11-病例14自加拿大出发，乘坐同一航班，于2021年12月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例15为中国籍，在澳大利亚留学，自澳大利亚出发，于2021年12月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例16、病例17均为中国籍，病例16在丹麦留学，自丹麦出发，病例17在英国留学，自英国出发，经丹麦转机，病例16、病例17乘坐同一航班，于2021年12月29日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例18-病例21均为中国籍，病例18-病例20在美国留学，病例21在美国探亲，病例18-病例21自美国出发，乘坐同一航班，于2021年12月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例22-病例24均为中国籍，病例22在美国工作，病例23在美国留学，病例24在美国探亲，病例22-病例24自美国出发，乘坐同一航班，于2021年12月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例25为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，于2021年12月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例26为中国籍，在俄罗斯工作，自俄罗斯出发，于2021年12月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

26例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者330人，均已落实集中隔离观察。

2022年1月2日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。

2022年1月2日0—24时，新增本土无症状感染者1例。

该无症状感染者，66岁，系1月1日报告的三例在健康监测期间发现的境外输入确诊病例的密接人员，即被落实集中隔离医学观察，其间核酸检测异常，经市疾控中心复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等诊断为无症状感染者。

目前，已追踪到该无症状感染者在本市的密切接触者11人，均已落实集中隔离观察。对无症状感染者曾活动过的场所已进行终末消毒。

截至2022年1月2日24时，累计境外输入性确诊病例2759例，出院2554例，在院治疗205例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年1月2日24时，累计本土确诊病例388例，治愈出院380例，在院治疗1例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年1月2日24时，尚在医学观察中的无症状感染者5例。