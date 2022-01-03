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四川1月2日新增境外输入“1+1”，其中一人解除隔离后乘机抵重庆随即转运至南充

2022年01月03日08:42 来源：央视网

　　四川卫健委通报，2022年1月2日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例1例（境外输入，为1月1日无症状感染者转确诊），新增治愈出院病例3例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

　　截至2022年1月2日24时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1326例（其中境外输入735例），累计治愈出院1288例，死亡3例，目前在院隔离治疗35例，778人尚在接受医学观察。

　　2022年1月2日0-24时，全省新增无症状感染者1例（境外输入，为2021年12月11日自奥地利乘机抵达上海，2021年12月25日解除隔离后，当日自上海乘机抵达重庆，随即专车闭环转运至南充市集中隔离，于2022年1月2日诊断为无症状感染者），当日转为确诊病例1例，当日解除集中隔离医学观察1例，尚在集中隔离医学观察34例，比前一日减少1例。

　　(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)

　　截至2022年1月2日24时，全省183个县（市、区）全部为低风险地区。

(责编：申佳平、连品洁)


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