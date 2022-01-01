云南：进口冷链食品必须进行消毒和核酸检测

新华社昆明12月31日电（记者林碧锋）为加强进口冷链食品疫情防控工作，云南省市场监督管理局发布相关预警公告，明确凡进入云南省储存、销售、加工的进口冷链食品，必须进入集中监管仓区进行预防性消毒和采样核酸检测。

公告提醒，广大群众在购买进口冷链食品时，应使用微信“扫一扫”进口冷链食品包装上的相关二维码，无海关报关单、检验检疫证明、核酸检测报告、消杀证明、集中监管仓区出库证明等信息的产品，不得购买。

云南将依法依规查处以下涉及进口冷链食品违法行为：进口冷链食品应进入集中监管仓区而不进的；储存、销售、加工未取得集中监管仓区出库证明的进口冷链食品；未按规定建立并遵守进口冷链食品进货查验记录制度和销售记录制度的；倒换国产包装经营或拆零虚假标注国产食品销售进口冷链食品的；伪造、变更核酸检测报告、消杀证明、出库证明等相关证明文件的行为。