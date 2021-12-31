2021中国飞鹤合作伙伴年会开幕

12月30日，2021中国飞鹤合作伙伴年会召开，年会以“聚力·克时艰”为主题，来自全国各个省市的千余名合作伙伴通过线上、线下共同参与，共商中国婴幼儿奶粉行业新发展。

“中国飞鹤感恩合作伙伴的一路支持。面对未来，中国飞鹤将坚定时代使命。60周年将至，中国飞鹤将继续携手合作伙伴，聚力再出发。”在大会现场，中国飞鹤董事长冷友斌表达了对飞鹤未来发展的美好期待。

据介绍，多年来，中国飞鹤携手合作伙伴推进产业创新升级，不断提升核心技术的自主创新能力，力求在关键产业环节加速实现国产化技术替代，守护中国宝宝的“奶瓶”。中国飞鹤与合作伙伴协同共进，实现从农业、牧业、原料乳到功能原料、加工工艺的全方位创新，实现降本增效的同时，助力整个行业更长远的发展。此外，紧跟渠道数字化机遇，中国飞鹤也积极携手合作伙伴加码线下实体店数字化赋能，打通上下游合作伙伴之间的数据壁垒，将人、货、场更加紧密地连接在一起，不断强化消费者服务价值链条，在给渠道伙伴赋能引流的同时，帮助合作伙伴增进信心，直面挑战。

中国飞鹤总裁蔡方良在会上表示：“中国飞鹤坚信发展没有诀窍，更没有捷径，携手合作伙伴践踏实地，聚力前行，扎实做好产业建设和产业创新，在探索中开辟出共生共荣的发展之路。未来，中国飞鹤凭借多年深厚的技术积累，将继续探索全生命周期营养产品研究，带领合作伙伴不断发掘细分市场，探索更多市场机遇。”