《养老机构服务安全基本规范》明年1月1日起实施

30日上午，民政部养老服务司副司长李邦华在民政部专题新闻发布会上表示，2022年1月1日起，《养老机构服务安全基本规范》生效实施，意味着全国所有入住养老机构的老年人将受到强制性国家标准保护，所有的养老机构将受到这一强制性国家标准的约束。

会上，民政部还发布了8项养老服务行业标准，包括《养老机构老年人跌倒预防基本规范》《养老机构膳食服务基本规范》等。

“8项行业标准可以为养老机构标准化、规范化、规模化发展提供支撑，促进提升服务质量和效益，也可以让老年人和社会各方了解机构服务，实现服务信息的有效传递，保障知情权和自主选择权。”李邦华说，8项行业标准将与《养老机构服务安全基本规范》同步实施，标志着我国养老服务标准化工作又迈进了一大步。

李邦华说，今后将不断完善相应配套标准，持续推进养老服务安全工作。如加强行政检查，确保强制性标准生效落地，将在全国范围内开展实施情况专项检查，督促指导各地以自评和专项检查为主要手段开展强标实施监督等。