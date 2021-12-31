以强化督查压实“两节”疫情防控责任

向秋

国务院联防联控机制12月29日召开新闻发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况。有关新闻发言人表示，近日，按照党中央、国务院决策部署，国务院联防联控机制组建了15个督查组，督促各地强化集中领导，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，切实落实口岸疫情防控、集中隔离点管理、医疗救治和院感防控、重点场所常态化防控等各项措施，对发现的问题督促整改，确保人民群众度过健康祥和的节日。

督查工作关系“两节”疫情防控成效，作用至关重要。近一周，全球新冠肺炎日新增确诊病例多次突破80万例，奥密克戎变异株已成为部分国家主要流行毒株，我国“外防输入”压力持续增大。目前国内疫情总体形势保持相对平稳态势，同时呈现局部高度聚集且全国多点散发的情况。发生在陕西西安的疫情仍处于快速发展阶段，且病例有外溢至省内和省外的情况，后续疫情在社区传播风险仍然较高。

有力、有效的检查督促、精心指导，可以形成解决问题的驱动力。督查工作将求“真”，采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不预设路线等方式，多到工作现场查看实际情况，以保证掌握情况的客观真实。督查工作将求“全”，疫情防控的各个环节各个方面，包括社区管控、核酸筛查、集中隔离、流调排查、患者救治、生活保障、物资储备等情况。督查工作将坚持问题导向，重点查找疫情防控工作的薄弱环节，督促查隐患、堵漏洞、补短板，推动整改，筑牢疫情防控的坚固防线。

督查工作将聚焦重点提出严格要求，比如，要求强化“人、物、环境”同防，重点场所、重点活动、重点环节的管控，应急响应机制健全等等，防患于未然。督查工作将加强指导，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，坚持动态清零总方针，出现一起扑灭一起，以最快的速度、最小的代价控制疫情扩散蔓延。被督查地区要认真对待问题，积极落实要求，形成上下齐抓、整体联动、活力迸发的良好态势。

疫情就是命令，防控就是责任，督查的根本目的是促进责任落实到位。防控形势越是复杂，越要保持头脑清醒，越要守土有责、守土担责、守土尽责，把各项防控工作抓紧抓实抓细。元旦春节即将来临，各地必须按照党中央决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为一项重要政治任务来抓，加强部署谋划，加强组织领导，组织各方力量开展防控，形成强大的防控合力。各地要及时发布疫情、风险地区、风险场所等信息，提醒风险人群主动检测、自觉报告，切实承担起疫情防控的社会责任。

疫情防控到位、有效，是元旦春节人民群众平安喜乐的保证。各地要以接受督查为契机，精准施策、尽职尽责，把工作想得细致一些，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线，让广大群众过一个安全、踏实的“两节”。