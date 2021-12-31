让健康成为新时代家风

本报北京电 （记者王美华）近日，以“健康是新时代的家风”为主题的2021中国家庭健康大会在京召开。会上，中国家庭报社社长、总编辑张红苹发布了《2021中国家庭健康指数报告》。据介绍，此次共设14个专项调查，调查问卷覆盖全国120个城市。

结果显示，超过90%受访者认为自己健康素养水平比较理想，74.7%的受访者认为新冠肺炎疫情使家庭亲密度有所提升，超过80%的被调查者正在遭受口腔问题的困扰，70%的人每天健身时间少于60分钟等。

“我们期待的全民健康，不仅仅是一项项宏观指标的实现，更体现在全民追求健康、乐享健康的社会风气。”全国人大常委会副委员长、农工党中央主席、中国红十字会会长陈竺在视频致辞中指出，让健康成为新时代的家风，从空间上，能够带动邻里、社区、地域，点亮“健康中国”版图；从时间上，能够促进健康理念代代相传，将健康写进我们民族的基因，助力国家富强。

全国政协人口资源环境委员会副主任，中国计生协党组书记、常务副会长王培安指出，健康中国建设的成效日益显现，但群众的健康素养仍然有很大提升空间，必须通过家庭“小切口”撬动全民“大健康”，让“每个人是自己健康第一责任人”的理念深入千家万户，让健康成为新时代的家风。

大会宣读了中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山《致广大家庭的一封信》。钟南山在信中指出，“最好的健康导师和健康监督员，就是我们的家人”，呼吁全国人民把珍爱生命、乐享健康的理念融入个人习惯、家庭生活、民族理想。

自2016年起，中国家庭健康大会至今已经举办六届。本届大会由中国计划生育协会、全国爱卫办指导，全国妇联妇女发展部、国家卫健委人口文化发展中心联合指导，中国家庭报社主办。