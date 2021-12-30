国家药监局：2022年1月1日起试行化妆品电子注册证

人民网北京12月30日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为优化营商环境，进一步激发市场主体发展活力，国家药监局近日发布公告，自2022年1月1日起，试行化妆品电子注册证。

根据公告，自2022年1月1日起，按照《化妆品注册备案管理办法》提出申请并获准注册的特殊化妆品和化妆品新原料，开始发放电子注册证。自2022年5月1日起，特殊化妆品获准注册证变更、延续的，开始发放电子注册证。

公告指出，电子注册证与纸质注册证具有同等法律效力。电子证照具有即时送达、短信提醒、证书授权、扫码验真、在线验证、全网共享等功能，注册人应当正确使用和妥善保管电子注册证。

试行期间，电子注册证与纸质注册证并行发放。特殊化妆品和化妆品新原料纸质注册证发放的同时，电子注册证将自动推送至注册人（境内责任人）网上办事大厅的法定代表人空间。注册人（境内责任人）须先行在国家药监局网上办事大厅注册并实名认证，进入网上办事大厅“我的证照”栏目，查看下载化妆品电子注册证。也可登录“中国药监APP”，查看下载电子注册证。

正式实施化妆品电子注册证的时间，另行公告。