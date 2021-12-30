我国累计报告接种新冠疫苗超28亿剂次

人民网北京12月30日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年12月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗281011.8万剂次。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。今年以来，我国大规模推进新冠病毒疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华在12月29日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至12月28日，全国3-17岁人群接种新冠病毒疫苗已达46467.6万剂次，疫苗接种总人数达125996.7万，覆盖全国总人口的89.37%，完成全程接种120741.3万人，占全国总人口的85.64%。

“下一步将按照党中央、国务院决策部署，指导各地继续做好新冠病毒疫苗接种各项工作，特别是60岁以上老年人的接种工作。”贺青华表示，根据国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班的相关研究，新冠病毒疫苗在预防新冠病毒感染，尤其是重症和死亡方面的作用显著，60岁以上老年人使用数据显示安全性也非常好，所以各地要进一步做好老年人的接种工作。

贺青华提醒大家，近期国内疫情反复，多点散发，阻断疫情的传播需要依靠大家的共同努力，“希望大家能充分用好疫苗这个预防疾病的有力武器，积极、主动接种新冠病毒疫苗，在保护自己的同时，也为有效控制新冠病毒的传播尽一份力量、尽一份责任、尽一份义务。”