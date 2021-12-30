旅途中遇到这些常见病怎么办？急救方法来了

人民网北京12月30日电 （记者孙红丽）元旦春节将至，人员流动增加。旅途中，难免发生一些意外疾病，如何自救和寻求救治呢？

据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心西城急救中心站对列车上一位心悸患者进行了救治。北京急救中心表示，旅途中意外发病时请勿慌张，要沉着自救和寻求救治。在遇到重病和急病时，或遇到无法自行解决的病症时，请及时向乘务人员寻求帮助。

北京急救中心还总结了一些旅途中常见病的急救方法。

心绞痛：有心绞痛病史的患者, 旅途中应随身带急救药品。如发生心绞痛, 首先应尽快寻求帮助并保持休息不可随意走动, 迅速舌下含服硝酸甘油，以缓解病情，并尽快联系救治。

糖尿病：糖尿病患者在血糖控制良好的情况下才可选择外出旅行，并根据医生的要求准备充足的降血糖药物（口服药或胰岛素）。在旅途中尽量按时进餐，保障足够的水分供给，根据血糖监测合理用药。尽量不熬夜，以免血糖波动。

若旅途中出现肢体颤抖、面色苍白、出冷汗等症状时，应及时监测血糖，如发生低血糖，应尽快补充糖分。严重者则需立即送往医院。

晕厥：尽量让患者保持平卧位，应注意观察其心跳和呼吸。如心跳、呼吸正常, 可轻拍患者使其清醒。如患者无意识、脉搏，马上拨打120并立即进行胸外按压及人工呼吸。