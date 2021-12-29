临近元旦3个娃娃却回不了家，怎么办？医护人员：没事，我们承包了！

“宝宝，元旦快乐，爸爸妈妈等你回家！”

12月28日，浙江大学医学院附属儿童医院新生儿病房里，3个因为疫情回不了家的宝宝，在医护人员守护下，换上了“元旦装”。

在医护人员的协助下，喜气十足、萌态可掬的宝宝们通过视频连线，见到了居家隔离中的爸爸妈妈，提前在网上共度元旦。

医护人员抱着孩子与父母视频。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

看到穿得全身红火、吃得白白胖胖的宝宝，爸爸妈妈笑开了花，感恩医护人员把孩子治愈，感谢把他们照顾这么好。

视频中宝宝的父母笑开了花。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

这三位小婴儿均来自绍兴市上虞区，因为疫情亲人迄今无法出城接他们回家，其中2名为双胞胎兄弟，来自同一个家庭。

病虽然治好了，三个小家伙却回不了家。亲爹亲妈不在身边，还不能继续留在原来的病房，才一个多月的宝宝们，怎么办？

困难之际，病房里的医护人员主动充当起临时爸妈。

医护人员各种“花式抱”，小宝宝成为了大家的“团宠”。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

一会儿这个过来抱抱、一会儿那个过来抱抱。三个娃娃，成为了科室里的“团宠”，被白衣天使们百般宠溺。

对此，新生儿内科主任陈理华表示，送到新生儿科的都是身患疾病需要治疗的小患儿，一般身上需要佩戴各种仪器，同时需要接受各种治疗，为不影响治病，医生护士对他们的照顾都以抚触为主，很少去抱。但这两个孩子不一样，病已经治好了，且随着出生时间越来越久，身体越来越硬实，也更加会跟医护人员互动。所以，医生护士时不时会过来逗逗他们，抱抱他们。

虽然小家伙们在病房里并不缺爱，但爸爸妈妈也是异常想念他们。眼看2021就要结束了，与娃娃共度元旦的愿望也变得更加强烈。

怎么办？

“没事，他们的元旦，我们承包了！”

主治医师狄天伟点子多、想得快，提议支部和科室为这三个特别的宝宝举行一场特别的活动，通过视频连线让一家人提前过一个别样的元旦。

医护人员与三位宝宝合影。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

狄天伟的提议很快获得党支部和科室的回应。新生儿内科党支部书记、新生儿诊治中心主任袁天明把大家召集在一起，决定组织一场爱心活动，支部党员、科室志愿者分头行动，落实购物、布置、联络孩子父母等事宜，在元旦前举办一个暖心仪式，提前为宝宝们跨年。

这是孩子们过的第一个元旦，有着特殊的意义。新生儿科护士长周莲娟、俞君提前一周就开始张罗。

由于三个孩子来自两户家庭，没法同时视频连线。28日上午，他们就为其中一名宝宝视频连线家人，提前过了元旦。

为孩子换上“元旦装”。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

28日下午，又专门为双胞胎兄弟过元旦。周莲娟护士长、俞君护士长分别为两位宝宝换上“元旦装”，随后抱着双胞胎兄弟，与宝宝家人视频连线。

孩子跟父母视频。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

“宝宝一个皮肤很白，另一个还有黄疸，慢慢会退掉。”“两个人性格不一样，一个乖乖睡觉，一个醒得比较多，还喜欢做各种表情。”“两个人现在都好好的，等你们能够出城，就可以接他们回家了”……对着镜头，两位护士长向宝宝家人细心讲解宝宝日常，好让家人放心。

视频另一端，宝宝的爸爸妈妈兴奋又感动，期待着久别重逢的一刻能早点到来。

医护人员与宝宝合影留念。来源：浙江大学医学院附属儿童医院供图

现场，经常照顾这些宝宝的主治医师狄天伟、韩铭玉，儿童医疗辅导师吴小花、护师赵倩，都对这一幕感到动容。

“小宝宝们都在病房一两个月了，真的就像自己的亲人一样，会想着他们是不是会想爸爸妈妈，爸爸妈妈是不是很想他们。以这样一种形式让孩子与家人团圆，我们也感到很幸福。”他们表示。

“小宝宝，祝你们元旦快乐，健康平安！”新生儿内科全体人员为这三位宝宝，也为病房所有宝宝送上元旦祝福。