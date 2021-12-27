北京冬奥村有了中医药展示区

举手、踢腿、下蹲，猿猴的机警、熊的力度、鸟的翩翩……360度环绕屏里，表演者行云流水的动作引得参观者纷纷驻足模仿。“8K高清的‘天人合一’体验屏提供了一种互动式体验场景。”在北京冬奥村中医药展示区，北京中医药大学学生志愿者李世渊向记者介绍，展示区里的“功夫打卡”项目，将中国传统养生功法“五禽戏”以及北京中医药大学自主创编的中华传统健身操搬上屏幕，到时各国运动员可通过10秒动作“挑战”，体验中医功法养生的魅力。

北京冬奥会和冬残奥会临近，由北京中医药大学承办的2022年冬奥会和冬残奥会中医药展示区近日在北京冬奥村（冬残奥村）正式亮相。

“中医药展示区项目受北京市中医管理局委托，由北京中医药大学承办。展示区以中医药文化元素为核心，融合现代科技与国潮艺术，着力打造沉浸式多功能展厅。”北京中医药大学2022年冬奥会和冬残奥会中医药展示区筹备工作领导小组办公室主任李天罡告诉记者，在内容设计上紧扣“阴阳五行学说”核心理念，沿春生、夏长、秋收、冬藏的生命轨迹，运用8K、5G等高科技手段，融合国风创意打造沉浸式体验，巧设“秒懂中医”“经络探秘”“四季变幻”“云游北京”及“功夫打卡”等场景，实现“以时间换空间”的创想。独特的动线设计“于细节处见用心”，蕴含“天人合一”的深邃内核。

中医药初体验的人机交互“八卦多面屏”；蕴藏中医药百年之约、百草之奇、百方之迹的“望而知之屏”；贯穿千年历史，放眼中外的“中医药高光时刻”；震撼性的“经络可视化滑轨屏”；360°沉浸式的“天人合一体验屏”和“10秒快问快答”互动中医药文化国潮区……展示区以中医五行划分体验区域，布设以“10秒”中医药体验为核心形式。“我们将中医药与冬奥-科技-文化主线紧密结合，充分调动中医药各领域专家参与设计，以高科技手段和创新理念作为中医药深厚文化底蕴的载体，打造了中华优秀传统文化传播的新范式。”李天罡说。

展示区所在的北京冬奥村（冬残奥村）广场区共设28个生活服务空间，是参赛运动员及随队官员参赛期间享受一站式购物、休闲和娱乐的重要场所，也是极佳的对外展示平台。在北京中医药大学党委书记谷晓红看来，中医药展示区新颖的呈现形式、深邃的文化内涵，将成为展示中医药文化的世界级窗口，成为展现北京双奥之城魅力的又一张亮丽名片。

“我们还将充分发挥高校及附属医院的人才和专业优势，发挥中医药首善之校的责任担当，选派中医药领域专家为北京冬奥村（冬残奥村）工作人员提供义诊等医疗保障，并选派医务人员进驻冬奥村参与疫情防控筹办工作。”谷晓红介绍，学校的理疗志愿者也将在赛事期间为选手提供中医药健康服务，为世界瞩目的奥林匹克冰雪盛会增添中医药色彩。