儿童住院数已增4倍 美国纽约州新一轮疫情带来新警告

中新网12月27日电 据美媒报道，美国纽约州的新一轮疫情除了接连创下新高的新增病例数字，也伴随着新的警告，即儿科住院人数——尤其是未接种疫苗的儿童的数量出现了令人不安地上升。

当地时间11月3日，美国华盛顿，国立儿童医院为孩子接种疫苗。美国新冠疫苗接种进入了一个新阶段，数百万名小学生现在可以接种疫苗。

据报道，纽约许多新冠病毒检测中心在圣诞节期间关闭，纽约州卫生厅日前发出警告称，儿童新入院人数出现了“显着增加”。

一份健康咨询报告称，从12月5日开始的那一周起，最近的全州因新冠入院的儿童人数增加了4倍，主要集中在纽约市及周边地区，具有高度传染性的奥密克戎变种正在该区域迅速传播。

“新冠疫情对儿童的风险是真实存在的。”代理州卫生厅长玛丽·T·巴塞特在一份新闻稿中说。

“我们提醒纽约人注意最近儿科新冠入院人数的惊人增加，以便儿科医生、父母和监护人可以采取紧急行动来保护我们最年轻的纽约人。我们必须使用所有可用的安全有效的感染控制、预防和缓解策略。” 她说。