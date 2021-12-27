途经这9省相关地区人员请主动报备

根据昨天上午北京市卫生健康委通报，12月25日本市新增1例境外输入无症状感染者转确诊病例，以及1例境外输入无症状感染者，治愈出院1例。北京市疾控中心提醒，目前，国外疫情高发，国内多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险。根据当前国内疫情形势变化，市疾控中心更新了提示信息，请与发布病例轨迹有交集人员以及途经国内相关省市重点地区人员主动报备。

根据北京市卫生健康委昨天上午发布的疫情信息通报，12月25日0时至24时，本市无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入无症状感染者转确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院1例。

这名境外输入确诊病例情况为：中国籍，12月20日从意大利到达北京首都国际机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。12月23日报告核酸检测结果为阳性，12月24日转至定点医院，当日诊断为无症状感染者。12月25日出现发热症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。目前，有关部门已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

提醒

有下列情况人员应主动报备

市疾控中心提醒，以下人员请立即主动向社区、单位、宾馆等报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施：与发布病例轨迹有交集人员；12月20日（含）以来途经山西运城市稷山县；12月19日（含）以来途经河南周口市沈丘县；12月14日（含）以来途经云南昆明市呈贡区雨花街道；12月13日（含）以来途经陕西西安市鄠邑区、新城区、阎良区、临潼区、高陵区、蓝田县、周至县；12月13日（含）以来途经陕西延安市宝塔区；12月10日（含）以来途经陕西咸阳市泾阳县；12月10日（含）以来途经陕西咸阳市渭城区；12月9日（含）以来途经黑龙江黑河市爱辉区；12月6日（含）以来途经广西防城港市东兴市；12月5日（含）以来途经广东东莞市大朗镇；12月4日（含）以来途经陕西西安市雁塔区、碑林区、未央区、莲湖区、长安区、灞桥区、西咸新区；12月1日（含）以来途经浙江绍兴市上虞区；11月22日（含）以来途经浙江宁波市镇海区；11月4日（含）以来途经内蒙古呼伦贝尔市满洲里市、扎赉诺尔区；接到外省（市、县、区）各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员。

上述人员如接到通知，要做到不外出，不接待来访亲朋好友，收发快递无接触配送。需要居家隔离者请配合管理，足不出户；不需要居家隔离者，请减少外出，必须外出时做好个人防护，本人和同住成员尽量不外出、不聚集、不聚餐。健康监测期间，来（返）京人员和同住人员一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，需立即报告社区，配合开展核酸检测，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医，不要自行购药、服药等。