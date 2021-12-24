突发晕厥怎么办？了解这些具体原因

日常生活中，我们经会遇到突然晕厥的情况。据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心西部急救中心站对西山森林公园山上一名出现一过性晕厥症状的患者进行了救治。北京急救中心表示，一过性的晕厥是大脑一过性供血不足引起的，导致患者晕厥的原因主要分为心源性晕厥、直立性低血压性晕厥、反射性晕厥。

北京急救中心提示，在出现一过性晕厥后不要慌张，立即拨打120急救电话。描述清具体所在位置。在安全环境下原地坐卧休息，不要来回走动，原地等待救护车支援。

晕厥的原因具体有以下几方面：

1、心源性晕厥在临床上最常见，形成的原因可能是患者发生了急性的心肌梗死、心律失常等问题，导致患者出现心脏的射血减少，引起急性脑供血障碍，患者会出现心源性晕厥。

2、考虑是神经源性的因素，比如直立性体位性低血压，神经系统严重的疾病，比如多系统萎缩到晚期的时候，帕金森晚期会导致患者出现直立性体位性的低血压，出现一过性的晕厥。

3、考虑是神经反射性晕厥引起，晕厥发生主要由于迷走神经的张力增高引起。比如男性患者在夜间排尿以后，可能会出现排尿性的晕厥，还有很多患者在特定的情景刺激下，比如咳嗽会有咳嗽晕厥的发作。（记者孙红丽）