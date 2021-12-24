自测脉搏看心率（名医讲堂）

一名患者曾这样描述他的经历：心跳突然加快或变慢，像是打拍子漏掉一拍，或者脚底踩空了，无法预知下一秒又会怎样，给人一种无所适从的感觉。这种现象大多属于心悸，即心律出现异常。

很多人将心率与心律混为一谈，其实这是两个不同的概念。心律是指心脏跳动的节律，包括节奏和规律两个方面，其中的节奏即心率。心率是指健康人在安静状态下，每分钟心跳的次数，也叫安静心率。过去医学界认为正常心率的范围为60—100次，目前认为50—80次更为理想。不过，受年龄、性别及生理因素的影响，也会产生个体差异。比如，幼儿的新陈代谢快，心率会相对高一点，约为120—140次，而且随着一天天长大，心率值也会逐渐趋于稳定。正常情况下，女性比男性的心率值偏高。老年人身体机能衰退，心率也会变慢，约为55—75次。当然，普通人在运动、激动、愤怒的时候，心率自然也会加快。在正常情况下，心率过快或过慢都属“异常”，应引起注意，可能与某些疾病相关。比如，心室肥大、甲亢等可引起心率过快，房室传导阻滞、脑梗死、甲状腺功能紊乱等可引起心率过慢。

脉搏与心率本质上也是两个不同的概念。正常情况下，脉搏的节律与心脏搏动的次数是一致的。因此，可以通过检查脉搏来了解自己的心率。具体操作如下：

找定位置坐好，一侧手臂放于舒适位置，腕部伸展，掌心向上。另一只手将食指、中指、无名指的指端放在桡动脉表面，压力大小以能清楚地触及脉搏为宜。一般情况下测30秒，将所测脉搏数值乘以2，即为心率。若自测脉搏不整齐，就要测量1分钟。平静状态下，脉搏超过100次/分，叫心动过速；脉搏低于60次/分，属于心动过缓。

但是，在某些特殊情况下，脉搏与心率并不对等。比如，房颤患者自测脉搏100次/分，实际心率已经高达130次；早搏患者自测脉搏的时候往往很难识别，会误以为自己的心率是正常的。

专业运动员因为训练有素，心脏功能强劲、效率高，用更少的心脏跳动次数就可以满足泵血的需要，因此他们的心率都是偏慢的，平常可能低于50次，这是一件好事情。因此，建议大家参加适度的体育锻炼，最好每周活动3次，每次30至60分钟。同时，积极改正不良生活方式，戒烟限酒，减少熬夜，保持适当的体重。心态平和，情绪稳定，遇事别激动，必要时可通过听音乐等方式帮助自己恢复平静。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2021年12月24日 19 版）