西安本轮疫情累计报告本土确诊病例234例

新华社西安12月23日电（记者蔺娟、吴鸿波）记者从23日举行的西安市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，12月22日0时至23日13时，西安市新增本土确诊病例91例，均已转运到定点医院隔离治疗。12月9日0时至23日13时，西安市累计报告本土确诊病例234例。

西安市卫生健康委员会副主任吕永鹏介绍，目前所有患者都在全力治疗中。同时，为进一步加强重症和儿科医疗力量，西安市从西安交通大学第一附属医院、第二附属医院，陕西省人民医院和西安市儿童医院抽调医护人员，组成重症和儿科医疗团队和护理团队，全面提升救治服务能力。

按照相关规定，自2021年12月23日起，西安市新增中风险地区31个。截至目前，西安市共有高风险地区1个、中风险地区71个，除已公布的高、中风险地区外，全市其他区域仍为低风险地区。

12月21日至22日，西安市核酸检测共发现核酸阳性人员127例。12月23日8时，西安市启动了新一轮的核酸检测工作，截至23日12时，已采样401.2万人份。