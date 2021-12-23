80.5%受访青年感到陪伴式服务对自己有帮助

近几年，以提供各种陪伴服务为内容的“陪伴师”兴起。他们不仅能满足一些实际需要，还可以对服务对象提供心理上的陪伴关怀。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1535名受访青年进行的一项调查显示，80.5%的受访青年觉得陪伴式服务对自己有帮助，90后受访者这样认为的比例更高。对于陪伴式服务的兴起，61.4%受访青年觉得是因为年轻人社会融入度不高，易感孤独。

受访青年中，00后占17.5%，90后占56.3%，80后占26.1%。男性占44.5%，女性占55.5%。

80.5%受访青年觉得陪伴式服务对自己有帮助

在互联网公司工作的90后陆桃（化名），一直在使用陪跑服务和陪伴音频节目，她觉得这样的服务对自己有很大帮助。“虽然一些线上音频，并不像直播那样能同步互动，但我可以选择自己没事的时候，放松下来听”。陆桃说，有时听到有启发的观点，也感到很受益，“就像有个人对自己输出了有质量的观点和信息”。

“像陪跑陪健身，这样的服务就更有针对性了。” 陆桃以前虽然有锻炼习惯，但运动不系统。前段时间，她通过朋友介绍，认识了一个健身教练，就请他陪自己在户外跑步，“因为他做过教练，所以专业知识过硬。会跟我讲很多要领，比如怎么热身、跑步节奏、结束后怎么拉伸等，也会根据我的身体素质来推荐适合的跑步计划。这样比自己一个人跑步效果好得多”。

大四学生刘芳（化名）平时喜欢玩手游。她说，团队类手游非常需要队友配合，但自己时常约不到可以一起打游戏的人。如果是随机匹配的队友，很容易出现因为缺乏沟通，导致游戏体验不好的情况。“后来通过一个玩游戏很好的朋友，得知了线上陪玩服务，就体验了一下”。

“陪我打游戏的人技术很好，可以带我上分。打游戏本身也是种社交，如果是认识的人，会担心交流不愉快吵起来，陪玩就没有这种担心了。”刘芳说。

数据显示，80.5%的受访青年觉得陪伴式服务对自己有帮助。交互分析显示，90后受访者认为有帮助的比例更高（82.5%）。

61.4%受访青年感到年轻人社会融入度不高，易感孤独

大学生李可（化名），在最近几年接触并体验了线上陪聊和哄睡服务。她觉得，陪伴式服务的兴起是当下青年社交的一种体现，“虽然可以通过线下交友，但人与人距离远。尤其是在防疫期间，线下社交会有不便，就没办法获得情感支持，所以会选择这类服务。我感觉陪伴式服务在00后中更加普遍”。

你怎么看陪伴式服务的兴起？61.4%的受访青年觉得是因为年轻人社会融入度不高，易感孤独，48.0%的受访青年觉得线下人际交往难建立，转而需要短期陪伴。其他看法还有：他乡生活，缺少情感维系（47.0%），单身独居青年缺少情感陪伴（44.0%），虚拟社交为年轻人提供表达自我的渠道（35.6%）等。

刘芳觉得，陪伴式服务的兴起，反映了年轻人需要虚拟社交的表达渠道，“像玩手游、网游，都是有社交需求在里面的。线上活动也可以提供一个与现实生活不同的场景，来满足自己的社交需求”。

“如果我有男朋友了，可能就不会在网上进行虚拟社交了。”刘芳说，自己在使用线上陪伴式服务时，会比较注意区分虚拟和现实的界限。“我不会把虚拟社交代入到现实中，也不想在现实生活中认识陪玩游戏的人。不过有的人可能会混淆虚拟和现实的边界”。（记者 孙山 实习生 顾鑫凤）