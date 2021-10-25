化解“社恐”焦虑关键要善处虚拟世界

小组讨论时不敢与不熟悉的同学交谈，更不敢提出反对意见；当众演讲时，不管准备得多充分，上台后还是紧张到大脑一片空白；路上遇到同事总想回避，不敢大方打招呼；听到手机铃响就恐惧，不敢接听……当“社恐”人把自己的日常分享到网络，迅速就能找到一群“病友”，社交恐惧，似乎已经成为年轻人中的流行病。（10月24日《光明日报》）

当前一个尴尬的事实是：社交工具不断升级，年轻人却在“社交降级”。越来越多的90后、00后认为自己“社恐”。“朋友见面难”已成为一种生活常态，“有空见一面”也是一种奢望，约个饭局更是一种“生死之交”。超四成年轻人表示自己存在不同程度的“社恐”，越来越多的年轻人“享受”独居独处，依靠手机建构和维护自己的社交网络，在虚拟世界越陷越深。出现这种状况，除了在大城市生活节奏加快，工作压力加大之外，主要是因为人们过度依赖于微信等虚拟社交平台，而越来越远离了真切的现实生活。

事实上，网络社交平台的风靡，也是现实孤独感的一种折射。一些年轻人迷恋微信群，其实是一种虚拟社交依赖症，对微信群越依赖，在现实生活中就会越孤独。网络社交平台，在带给人们虚拟满足的同时，也会带来一些负面的社会影响。从表面上看，依赖微信群，减少了人的孤独感，联络了社交感情。

虚拟社交中的“乐趣”，是以现实生活中的“无趣”为代价的。一些人废寝忘食地经营虚拟社交群时，突然发现自己的工作没做好，对身边的亲朋好友也没照顾好，更尖锐的现实矛盾有增无减。虚拟社交平台，也是一把双刃剑，既有有利的一面，也有不利的一面；任何一种网络产品，只有当它植入现实生活，与正常生活步调和谐，才会具有持久的生命力。换言之，逃避社交只是一时的，只有迈出从舒适走向未知的那一步，触摸真实社交的复杂和温暖，才能把自己的生活道路越走越宽。

因此，化解“社恐”焦虑，关键是善处虚拟世界。要学会适时从虚拟世界中抽身，回归现实。生命是有限的，精力也是有限的，每个人都应该合理处理现实与虚拟中的自我状态，这样才能拥有一个丰满的人生。（张西流）