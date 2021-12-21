北京疾控提醒：多地发生出血热，如何预防要知晓

人民网北京12月21日电 （记者乔业琼）近日，多地出血热相关话题冲上社交媒体热搜榜，引发关注。什么是出血热？出血热如何传播？如何预防出血热？对于这些问题，北京疾控发布相关提示。

由汉坦病毒引起 不人传人

流行性出血热，国际上又称肾综合征出血热，是一种经鼠传播、由汉坦病毒引起，临床上以发热、出血和肾损害为主要特征的严重急性传染病。人群普遍易感，但感染后仅有小部分人发病。病死率约为1%。人不是传染源，一般认为肾综合征出血热不人传人。

感染汉坦病毒后，80%以上的人都会显性发病。典型病例有五期临床经过，即主要表现为发热、全身中毒症状、毛细血管损伤症状及肾脏损害等。

全身中毒症状表现为全身酸痛、头痛、腰痛及眼眶痛，一般将头痛、腰痛及眼眶痛称之为“三痛”。毛细血管损伤主要表现为充血、出血和渗出水肿征。皮肤充血常见于颜面、颈部及上胸部皮肤充血潮红，即“三红”。

多数病例症状轻微， 仅有发热等轻微症状，易与感冒混淆。

通过三类传播途径 多数人预后良好

肾综合征出血热主要通过三类途径进行传播。一是由带病毒的老鼠传染给人，如老鼠咬伤人皮肤或老鼠的尿、粪便、唾液污染了人破伤的皮肤粘膜，老鼠的尿、粪便、唾液污染食物，老鼠的尿、粪便、唾液污染尘土扬起时吸入人呼吸道等；二是寄生在老鼠身上或洞中的螨虫叮咬人；三是母婴垂直传播，潜伏期通常为7-14天，也偶见短至4天或长至2个月者。

目前，无治疗肾综合征出血热的特异效药物，多为支持性治疗。只要病人做到“三早一就”：早期发现，早期休息，早期治疗及就近治疗，多数人预后良好。

接种出血热疫苗是最经济有效的预防措施

我国是肾综合征出血热的大国，全球90%的病例发生在我国。最早于1931年发现本病，1956年将其列为乙类法定传染病。多数地区每年有程度不同的发病或流行。按宿主鼠种不同，肾综合症出血热可分姬鼠型（由黑线姬鼠等传播）和家鼠型（由褐家鼠等传播），姬鼠型病情较重，发病高峰季节为秋冬季，家鼠型相对较轻，发病多在春季。那么，普通市民如何预防肾综合症出血热？

首先，要灭鼠防鼠。肾综合征出血热是一种以啮齿类动物传播为主的自然疫源性疾病，灭鼠防鼠是防治肾综合征出血热的成功经验与主要措施。在农村要借助村委会力量，在城市要紧密依靠社区，科学有效地使用国家许可的化学药物灭鼠。

其次，要清洁环境，搞好室内外环境卫生。保持居室干燥和通风、床下不放杂物和食品；及时清除积存垃圾；灭螨、防螨。不要给老鼠提供滋生空间，杂物间定期清理；清洁过程中注意戴好口罩手套，做好消毒。

第三，要做好食品卫生、食具消毒和食物保藏等工作，杜绝病从口入；粮食、食品等应储存在严密无缝的容器内，并加盖以防鼠污染，切勿暴露存放；不吃被鼠啃咬过的蔬菜、水果等食品。

第四，在野外必须做好个人卫生防护工作。包括：不直接用手接触鼠类及其排泄物，不坐卧草地或草堆，劳动时注意保护皮肤，防止破伤或螨类叮咬。

最后，接种出血热疫苗。我国研制有双价肾综合征出血热灭活疫苗，是预防出血热最经济有效的措施。