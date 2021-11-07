今日立冬！中医教您冬季如何养生

11月7日是“立冬”节气。立冬，意味着冬季正式来临，草木凋零，蛰虫休眠，万物活动趋向休止。近日，人民网记者采访了辽宁中医药大学附属医院干诊科主任宫丽鸿，从中医角度为您带来冬季养生攻略。

宫丽鸿医生介绍，冬天养生讲究“养藏”。冬季是万物生机闭藏的季节，需要养护阳气，早睡晚起，远离严寒之地，靠近温暖之所，不要大量出汗而使阳气丧失。

“冬季寒冷极易耗伤肾阳，肾阳亏虚累及心阳，易出现心阳不振，阳虚水泛之症，容易诱发各种心脑血管事件，如心梗、心绞痛、脑卒中等。”宫丽鸿医生表示，冬季气温逐渐降低，一方面心脑血管病患者身体受冷空气刺激，血管骤然收缩，容易导致血压突然升高，发生脑出血；另一方面，因为骤冷乍寒，原本就黏稠的血液在粗糙、细小的动脉内流速减缓，容易形成小的血栓，造成心脑血管堵塞，从而引起心脑血管疾病的发作或复发。因此，冬季要特别注意保暖，保持情绪稳定。

宫丽鸿医生谈到，冬季宜选用较清淡温和且能扶助正气、补益元气的食物。脾胃气虚者常有腹胀、气短、食欲缺乏、头晕、面色无华、四肢无力等症，可多食用一些健脾益气的食物，如山药、牛肉、羊肉、鲜鱼等。气阴不足者常有口干、手足心发热、盗汗、咽喉燥痛、肌软无力等症，可多食用一些益气养阴的食物，如莲藕、百合、银耳等。脾肾阳虚畏寒肢冷者，可选用枸杞子、黄精、山药、牛肉、羊肉、狗肉等温补脾胃。健康人的食补应注意均衡饮食，以高蛋白、高维生素、富含矿物质、低脂肪的食物为佳，还应多喝热汤，以滋补脏腑、增进食欲、祛寒保暖。不宜大鱼大肉，以免导致血液粘稠度上升。糖尿病和高血压患者要注意饮食低盐、低脂、低糖。

冬季合理运动有益身体健康。宫丽鸿医生建议，冬季运动锻炼以上午10时晨练为宜。要注意锻炼的力度、强度和持续时间，不要太剧烈。年轻人可以选择跑步，老年人可以选择散步、经络操、太极拳等。