用服务可及性提升幸福感

养老机构服务越来越规范，生活照料、康复护理等居家社区养老服务普遍开展，进一步提升了养老服务的可及性、便利化，让老年人有更多幸福感、安全感

家庭养老床位、社区“嵌入式”小微型养老机构多起来，跌倒侦测报警器、非接触式体征监测仪等智慧养老产品火起来，助餐、助浴、助洁等多样化居家社区养老服务流行起来……随着我国养老服务体系建设的推进，广大老年人享受到的养老服务越来越精细化、多元化。

养老服务关系千家万户，事关百姓福祉，是一项重要的民生工作，也是积极应对人口老龄化国家战略的重要一环。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿。如何满足亿万家庭的养老期待，让广大老年人享受更加多样化、多层次的养老服务，是“十四五”时期养老工作的重要课题。

今年是“十四五”开局之年，围绕“十四五”规划“构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系”目标，优化养老机构床位结构、加强居家社区养老服务网络建设、老旧小区适老化改造、养老机构服务质量监管等举措在各地广泛开展，基本养老服务体系建设不断推进。

老旧小区加装电梯等适老化改造项目，让老年人实现“住有所居”“住有宜居”；城市15分钟养老服务圈建设，让老年人享受到便捷的“点单式”服务；“家庭养老床位”建设，让老年人不必住进养老院也能享受专业化照料服务……截至9月底，全国各类养老机构和设施达34万个，养老床位总数达817.2万张。养老机构服务越来越规范，生活照料、康复护理等居家社区养老服务普遍开展，进一步提升了养老服务的可及性、便利化，让老年人有更多幸福感、安全感。

养老服务业不仅是关系亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。我国老年人口消费潜力巨大，带来的是养老与医疗、健康、信息技术等产业融合发展，业态不断创新。近年来，随着我国全面放开养老服务市场，社会力量参与养老服务业发展的积极性得到激发，旅居养老、智慧养老等养老产业发展新模式，带来多样化的养老体验，让老年人的养老方案更加丰富多元。

随着养老服务领域更多“实招”“硬招”的落地，广大老年人晚年一定会越来越幸福。

《 人民日报 》（ 2021年12月16日 13 版）