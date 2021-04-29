超八成民众愿意接种新冠疫苗

本报北京电 （记者熊建）4月25日，在全国预防接种日当天，由南方周末和丁香园联合发起的《全国公众疫苗认知调研》（以下简称调研）结果在京发布。

调研数据显示，大众对疫苗的整体认知度不断提升，85%的公众认可接种疫苗可以预防疾病，而在此次调研的六大疫苗中，大众对新冠疫苗认知度和接种意愿度均排名最高。此外，公众对于疫苗的全生命期保护及家庭疫苗规划的格外关注，近九成公众赞成并呼吁建立家庭疫苗接种本。

调研发现，女性对于整体疫苗的认知明显高于男性，近九成女性认可接种疫苗可以预防疾病。除新冠疫苗外，相比以往，HPV疫苗、乙肝疫苗、带状疱疹疫苗的认知均有所提升。以公众认知度较高的HPV疫苗为例，在听说过HPV疫苗的女性中，近九成有接种意愿。

“从调研结果我们看到，新冠疫情发生后，公众不仅对新冠疫苗认知度高，同时对于疫苗价值的认知有了很大的提升。”中国疾病预防控制中心副主任冯子健说，“疫苗是预防传染病最有效的方式，在人类与疾病抗争的历史中，疫苗发挥着不可替代的作用，可以说，疫苗的价值就是生命的价值。”

在人类与疾病抗争的历史上，疫苗发挥着不可替代的作用，人的一生中各个年龄阶段都有相对应的疫苗。以往很多公众对于疫苗接种人群还是主要聚焦在儿童。值得一提的是，本次调研中，各年龄段人群均认为自己最需要接种疫苗。

“我国通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效保护了广大儿童的健康和生命安全。”中华预防医学会副会长、北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行院长杨维中说，“不止是儿童，每个家庭成员都可以通过接种疫苗来得到全生命期的保护，包括新冠、宫颈癌、肺炎、乙肝、带状疱疹以及流感等在内的多种疾病，因此，提升疫苗对于全生命期保护的认知也尤为重要。”

调研还发现，每个人对疫苗的认知会影响身边人接种疫苗的决策。90%医务工作者会督促家人接种成人疫苗， 88%公众赞成建立家庭疫苗接种本，以提醒家庭中每位成员进行疫苗接种。

“有健康的家庭才有健康社会，才能更好地促进健康中国建设。”杨维中建议，“如果能像儿童疫苗接种本一样，每个家庭都有一个自己的家庭疫苗接种‘本’，建立自己的家庭疫苗接种规划，将对不同人群在不同阶段及时接种起到积极的推动作用，不仅自己及时接种，同时也可以提醒家人，从我做起，时刻关注，保护全家。”

葛兰素史克中国疫苗业务负责人孙蕾表示：“我们始终致力于引进创新疫苗，不断扩大产品组合，改善疫苗接种体验，承诺为中国家庭提供全人群、全生命期的健康守护方案。未来我们将让更多创新成果惠及大众，并积极携手各方合作伙伴，提升公众对疫苗价值以及家庭疫苗接种规划的认知。”