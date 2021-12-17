2022年冬奥会和冬残奥会如何做好防疫？一图看懂

人民网北京12月17日电 （记者乔业琼）日前，《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》第二版发布（以下简称《防疫手册》2.0版）。《防疫手册》2.0版对第一版手册进行了补充，增加了各利益相关方关心的信息，以及10月以来多场吹风会上反馈的信息。就疫苗接种、海关入境要求、机票预订、出发前检测、冬奥赛时、闭环管理、住宿、交通、餐饮、核酸检测、健康监测、密接管理以及冬奥会和冬残奥会转换期等方面，提供了更加细化的信息。

明确豁免疫苗接种标准。《防疫手册》2.0版对医学豁免标准进行了定义，这是由北京冬奥组委和国际奥委会/国际残奥委会指定的医学专家组制定。医学豁免标准包括对新冠疫苗某个成分出现严重过敏反应或过敏性休克，接种mRNA新冠疫苗后发生心肌炎或心包炎，免疫接种后严重不良事件（如住院），来自不允许在妊娠期或哺乳期接种疫苗国家（地区）的孕产妇，以及根据所在国家（地区）规定，不符合疫苗接种年龄等。

细化航班预订。针对各利益相关方关注的赴华航班事宜，《防疫手册》2.0版指出，来华第一入境点须为北京首都国际机场，北京冬奥组委和中国民用航空局鼓励持有飞行许可证的中外航空公司执行往返于北京首都国际机场的临时航班任务。

对既往感染者提出额外检测要求。对于既往感染者额外检测要求，《防疫手册》2.0版表示，入境前，既往新冠肺炎感染者应至少在出发前8个工作日，向北京冬奥组委提交相关材料进行审核，包括确诊、康复情况的英文版医学证明或实验室报告等。根据所提供材料，北京冬奥组委将在5个工作日内判定并通知是否符合来华条件，如符合来华条件，须在来华航班起飞前96小时内进行两次核酸检测（如需转机，以末段航班时间为准）。

指定新冠联络官。所有参加冬奥会/冬残奥会的组织均已指定了新冠联络官。新冠联络官职责是：确保各涉奥人员了解本手册内容、遵守规定的重要性以及违反的潜在后果（包括法律后果）；通过国家（地区）奥委会/残奥委会沟通渠道与涉奥人员保持密切联系；协助各涉奥人员完成来华前所需文件。

开展赛时检测。比赛期间，进入训练及竞赛场馆，或冬奥村、冬残奥村之前，须接受红外线体温检测，若体温≥37.3℃，将稍后使用水银体温计进行复检，若复检体温仍≥37.3℃，将被送到场馆指定房间或住宿地点接受健康检查和医务人员问询。若相关人员持续体温偏高，或出现其他症状，则将与其队医交流并可能将其送至指定医院。

提出对中方涉奥人员的相关要求。中方涉奥人员赛前14天内应严格限制与他人接触，在赛时工作前96小时内，须完成两次核酸检测，两次检测间隔至少24小时。赛时工作14天前应完成全程疫苗接种。所有进入闭环工作的北京冬奥组委人员，应根据中国的疫苗接种指南，在承担赛时工作14天前完成加强免疫。

明确隔离条件。医院或隔离设施内将提供英语服务，开展健康监测，每日供应品种多样的三餐，并设有无障碍房间及经验丰富的工作人员，可按需提供日常护理服务（如吃饭、如厕、更衣、洗澡等），运动员可以申请室内训练装备，条件允许的情况下将满足要求。

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