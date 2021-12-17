诞生新中国第一个肿瘤科的医院一百六十岁了

2021年12月16日，天津医科大学肿瘤医院举行了建院160周年纪念大会。

天津医科大学肿瘤医院始建于1861年，新中国第一个肿瘤科在此诞生。经过多年奋斗，医院在肿瘤功能外科、乳腺癌诊断与治疗、肿瘤免疫及生物治疗、肿瘤分子流行病学、肿瘤分子影像与个体化治疗、肿瘤病理学等临床与研究方面取得了众多创新成果。近日，国际学术期刊《自然》推出天津医科大学肿瘤医院建院160周年特刊，进行了系列报道。

据介绍，作为致力于临床研究与成果转化的国家科技创新基地，天津医科大学肿瘤医院是首批获批的国家恶性肿瘤临床医学研究中心。中心成立以来，积极推动肿瘤防控科技创新体系建设，探索肿瘤防治新模式、新技术和新方法，推动肿瘤精准诊治及转化医学的发展。

医院的研究创新始终面向恶性肿瘤的防控需求。比如当前恶性肿瘤发病率排名第一的乳腺癌，一直是医院的研究重点。医院在全国率先建立了乳腺癌防治研究中心，牵头进行覆盖我国31个省份涉及城乡100多万女性乳腺癌筛查项目，对大样本乳腺癌流行病学调查、疾病筛查和统计分析总结，发布我国首个《中国女性乳腺癌筛查指南》。

“在此之前，还没有成熟的适合中国女性的乳腺癌早期诊疗体系。”中国工程院院士、国家恶性肿瘤临床医学研究中心主任、天津医科大学肿瘤医院名誉院长郝希山表示，该指南为乳腺癌高危女性群体提供了中国框架，以实现乳腺癌早诊早治，提高生存率和生活质量。

此外，天津医科大学肿瘤医院还针对肝癌和胰腺癌这两种被称为“癌症之王”的癌种进行多项创新研究，以提高患者生存率和生活质量。

“目前通过化疗、外科手术和放疗等多学科联合诊疗，为肝癌患者制定个性化和量身定制诊疗方案的模式，可以降低肝癌患者的复发率，提高存活率和生活质量。”天津医科大学肿瘤医院党委书记、肝癌防治研究中心主任陆伟介绍，目前在多学科团队为患者提供更完整的治疗同时，由于缺乏基于多个参数评估不同疗法的循证研究，治疗决策过程中经常会出现分歧。

为了给临床医生和患者提供指导，陆伟牵头开展了一项研究，评估了中国283名肝细胞癌 (HCC) 患者肝移植、肝切除术（手术切除部分肝脏）和局部消融三种疗法，并建立个体化评估预测模型。通过模型观察肿瘤数量、肿瘤大小和病因等变量，分别预测三种疗法下肝细胞癌患者的存活率和复发率。

抗PD1疗法是近几年来非常有前景的一种免疫疗法，但对于胰腺导管腺癌这种高度免疫抑制的侵袭性肿瘤来说效果有限。天津医科大学肿瘤医院院长、中国抗癌协会胰腺癌专业委员会副主任委员郝继辉开展了如何提高抗PD1疗法治疗胰腺导管腺癌患者效果的研究，并在《实验医学杂志》上发表。

“EHF是一种人类蛋白质，可抑制胰腺导管腺癌发展。我们可以确定ETS同源因子EHF缺乏是触发胰腺导管腺癌中调节性Treg细胞和骨髓源性抑制细胞聚集的主要分子事件。”郝继辉介绍，EHF过表达的胰腺导管腺癌肿瘤小鼠对抗PD1治疗的反应明显优于对照组肿瘤小鼠。

研究指出，EHF过表达可能会改善胰腺导管腺癌免疫检查点疗法。对于EHF缺陷的肿瘤，可以考虑采用Treg细胞加MDSC耗竭和抗PD1治疗的联合方案。

“在分子靶向治疗时代，胰腺癌的治疗将转变为综合诊断，这将是一个突破。”郝继辉补充介绍，这种方法可以被运用到许多类似于以上关于EHF的研究当中。(记者 陈 曦 通讯员 朱 芸)