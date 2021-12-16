中医药如何发挥抗疫作用？国家中医药局相关负责人这样解答

启动中医药防控救治工作机制，提出中医药防控救治方案，组建中医药专家团队，对新冠患者应用中药......中医力量的加入，带来了中西医结合的救治理念和方案，中医药亦在抗击新冠肺炎疫情中发挥了独特优势和重要作用。

在今日的国新办新闻发布会上，国家中医药管理局相关负责人就近期中医药参与新冠肺炎疫情防控救治有关情况进行了详细解答。

10月中旬以来，国内多地相继发生新冠肺炎本土聚集性疫情。疫情发生后，各地坚持“中西医并重、中西医结合、中西药并用”，第一时间组织开展中医药防控救治。

国家中医药管理局医政司副司长邴媛媛在会上表示，国家中医药管理局按照国务院联防联控机制总体部署和当地需要，派出工作人员和中医专家赴疫情发生地，支持中医药防治工作，推动中医药早期干预、全程使用、全面覆盖。

本轮疫情仍属于中医“疫病”范畴

“中医药深度介入新冠肺炎患者治疗全过程，各地依据国家诊疗方案，规范化、同质化开展中医治疗。对轻型、普通型患者以中医药治疗为主，改善患者发热、咳嗽、纳差、乏力等临床症状，减少向重症发展。”谈起中医药对新冠肺炎的治疗过程，邴媛媛滔滔不绝。

随着新冠疫情的不断变化，中医药参与新冠疫情临床救治的举措又有哪些不同？

“专家组经过深入研讨和综合分析研判，本轮疫情仍属于中医‘疫病’范畴，中医的核心病因病机也没有大的改变，还是属于湿毒郁闭，仅仅由于地域、气候、饮食习惯等因素不同，在证候特征上有所区别，出现了湿热侧重点不同，还有夹寒、夹热、夹燥、夹淤的表现，所以临床上也符合中医的‘三因制宜’观点。”国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组专家组副组长、广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长张忠德这样解释，“中医临床诊治疾病，需要对患者的主要证候特点进行分析总结，最主要的是要寻找到疾病的核心病机，确定治疗方案。”

对于近期来势汹汹的奥密克戎病例，张忠德表示非常关注，“要抓住疾病的核心病机、证候演变规律，根据中医几千年的疫病理论，结合发病季节、地域、人的体质特点进行辨证论治。”他说。

中医药科研攻关成果助力抗疫大局

大疫出良医，大疫出良药。临床科研一体化是中医药的特色和优势，也是中医药抗疫发挥作用的重要支撑。

“武汉疫情暴发之后，国家中医药管理局于2020年1月27日即以临床‘急用、效用、实用’为导向紧急启动中医药有效方药筛选，开展清肺排毒汤临床救治观察研究，在取得临床证据以后，2月6日，与国家卫健委联合向全国推荐使用，为及时提供临床救治方案和有效武器，为打赢武汉保卫战、湖北保卫战，发挥了积极的作用。在疫情防控常态化阶段，一方面积极推动中医药临床科研成果转化，配合国家药监局开展研审联动，通过应急审批程序依法依规推进“三方”新药研发注册上市。另一方面，密切跟进疫情在我国相关地区的传播情况，特别是注重中医药应对变异病毒株的相关研究，在推进中医药规范化、同质化救治的同时，更加注重积累更多的临床证据，提高循证证据的级别，深化相关机理研究。”国家中医药管理局科技司司长李昱在会上这样说。

李昱表示，目前，中医药在进一步推广发扬中仍面临着很多的问题和困难，仍存在机制上不清楚、机理还没有能够讲的很明白的问题。下一步，国家中医药管理局将基于中医药自身特点，运用现代科学方法深入开展临床研究和机理研究，说明白、讲清楚中医药的疗效，让中医药科研攻关成果助力抗疫大局。