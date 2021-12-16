儿童青少年近视、脊柱弯曲异常怎么办？权威专家来支招

当下，近视、脊柱弯曲异常问题已成为危害我国儿童青少年健康的两大疾病。为此，国家卫生健康委陆续发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》（以下简称指南（更新版））以及《儿童青少年脊柱弯曲异常防控技术指南》（以下简称《指南》）。近日，国家卫健委邀请相关权威专家围绕两个《指南》的发布进行了详细解读，并向公众普及相关健康知识，保障儿童青少年的身心健康。

减少“小眼镜”出台三级预防技术体系

走在街头，经常会看到一些小学生甚至幼儿带着厚厚的眼镜，近视，已经成为威胁我国儿童青少年身心健康的头号敌人。

为何会出现这么多“小眼镜”？对此，安徽医科大学公共卫生管理学院院长陶芳标解释称，儿童青少年近视病因十分复杂，人群具有普遍的易感性。 近距离用眼过多、户外活动不足、光照时间短、照明灯具光谱的改变、睡眠不足等是近视的中介因素；城市化、教育的竞争压力、非全光谱照明灯具和电子屏幕的广泛使用等是近视的促成因素。

近视是屈光不正的一种。当眼睛在调节放松状态下，平行光线进入眼内，聚焦在视网膜之前，导致视网膜上不能形成清晰像，称为近视眼。目前，儿童青少年近视防控形势依然严峻，引起家长、学校等各方的高度重视。陶芳标表示，应坚持正确的防控思想，采取科学的防控措施，社会各方在预防儿童青少年近视方面才能取得不错的防控效果。

国家卫健委近期发布的《指南（更新版）》对儿童青少年近视防控提出三级预防技术体系。一级预防措施是普及近视防控核心知识、培养健康用眼行为、建设视觉健康环境、增加日间户外活动等；二级预防措施是筛查视力不良，评价远视储备状况，加强分级管理，发挥视力健康的管理效应；三级预防措施是倡导已经近视的儿童青少年增加更多的日间户外活动，减少近距离用眼行为，及时佩戴眼镜或采取其他矫正方法，严格进行眼视光检查，防控轻度近视向重度近视发展、重度近视向病理化发展等。

陶芳标提到，社会各方在使用《指南（更新版）》时要坚持全生命周期的防控思想，一要从小、从早抓起，比如3～7岁要重点抓远视储备；二要坚持三级预防策略，将《指南（更新版）》各项适宜技术落实在三级预防的各个环节；三要坚持医防协同，预防为主，切不可走偏方向，不能把近视防控的重点放在在治疗之上，要将全人群预防与重点人群的近视防控相结合；四要纠正近视防控过度物化行为，筛查的电子化、信息化和智能化是方向，不是必备要求，建立健康档案、筛查近视和评估近视相关的危险因素是一项基础性工作，预警预测是技术的关键，因此各地要创新工作，因地制宜地开展儿童青少年近视防控工作。

单侧背书包、不良坐姿极易引发儿童青少年脊柱弯曲异常

不良坐姿、缺乏体育锻炼都可能成为儿童青少年脊柱弯曲异常的“元凶”。中国疾控中心学校卫生中心（北京大学儿童青少年卫生研究所）所长马军指出，国家卫生健康委疾控局组织2019年全国学生常见病和健康影响因素监测及干预结果显示，中小学生总的脊柱弯曲异常检出率在2.8%左右，初中、高中阶段增长更高。

导致儿童青少年脊柱弯曲异常的原因有哪些？马军表示，初中和高中阶段儿童青少年身高发育主要以脊柱增长为主，但由于儿童青少年相对缺乏体育锻炼，使得固定脊柱正常生理弯曲两侧的肌肉力量不足，再加上坐姿、站姿不正确，就容易造成脊柱弯曲异常的发生。如果学生常在不适宜的课桌椅或者照明、采光不良的条件下阅读和书写，就容易发生弯腰、歪头、扭身等不良坐姿，由于脊柱两侧长期受力不均，而双侧肌肉的紧张度不均衡，再加上长时间的单侧负重或长期习惯用单侧背书包，就可能导致脊柱侧弯。

“脊柱侧弯主要分为非结构性的脊柱侧弯和结构性的脊柱侧弯。”北京大学人民医院脊柱外科主任刘海鹰介绍，非结构性脊柱侧弯的原因包括姿态不良、腰腿疼痛、双下肢不等长、髋关节挛缩、癔症等，这种侧弯一旦原因去除，就可以恢复正常；结构性脊柱侧弯主要包括特发性、先天性、神经肌肉源性、结缔组织病性和神经纤维瘤病性脊柱侧弯等。

刘海鹰强调，特发性脊柱侧弯在结构性脊柱侧弯中占主要部分，是儿童青少年脊柱侧弯中最常见的一种类型。其发病原因不明，以青少年、青春期女性为主，占比约75～80%。特发性脊柱侧弯依据年龄分为：婴儿型（0～3岁）、少儿型（4～9岁）、青少年型（10～18岁）。其中青少年型特发性脊柱侧弯最为常见，占特发性脊柱侧弯约70～90%。

脊柱侧弯对儿童青少年的危害很大，需早发现、早诊断和早治疗。马军表示，脊柱侧弯会出现腰背疼痛、神经受损、消化不良、心跳反常或肢体感觉障碍等症状。儿童青少年脊柱侧弯会影响脊柱的外形和功能，对心肺功能造成危害，影响肠胃系统，造成消化不良、食欲不振等情况，严重影响生理健康。

由于早期脊柱弯曲引起的外观异常并不明显，不容易被发现。马军提醒，当孩子出现领口不平、一侧肩膀比另一侧高，或者一侧后背有隆突，以及腰部一侧有皱褶，或者一侧髋部比另一侧高，或者两侧下肢不等长等情况，家长应特别注意，这有可能是孩子发生脊柱侧弯的信号。

马军建议，家长应鼓励儿童青少年多进行户外活动或者体育锻炼，包括体操、跑步以及腰、背部肌肉的锻炼，并保证每日锻炼量；要随时提醒和纠正学生不良的学习姿势和走站姿势；在日常的饮食中注意合理营养，强化钙的补充，同时要让儿童多晒太阳，保证营养物质的吸收；关注儿童少年脊柱的正常发育情况，及时发现异常，并进行运动康复干预矫正，促进脊柱侧弯的恢复。(张文婷 实习生信秀文）